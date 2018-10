Idén új helyszínen nyitja meg kapuit a Mikulásgyár fő üzeme

Jótékonyság

Idén új helyszínen, a Millenárison nyitja meg kapuit a Mikulásgyár fő üzeme, ahol november 30-tól december 21-ig várják a szegénységben élő családok számára felajánlott tartós élelmiszereket, tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint jó állapotú könyveket és játékokat - hangzott el a jótékonysági akció szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten.



Tizennegyedik alkalommal tárja ki kapuit az ajándékozók előtt a Mikulásgyár, a jótékonysági akció központi helyszíne idén a Millenárison lesz, ahol a szervezők számos ünnepi programmal várják az adományozókat - mondta el Zsolnai Endre, a Mikulásgyár alapítója.



Hozzátette: a Millenáris Parkban november 30-án 11 órakor nyitja meg kapuit a Mikulásgyár, az ünnepségen részt vesz Joulupukki, a finn Mikulás is. Ezt követően mindennap 9 és 21 óra között fogadják az adományozni vágyókat. A budai helyszín mellett idén is nyílik gyűjtőpont Pesten, a Lurdy Házban.



Elmondta, hogy 2018-ban a Nakama&Partners Kft-vel együttműködésben szervezik meg a gyűjtőakciót. A kampányhoz sztárokat is felkértek, hogy ismertségükkel a programra és az adományozásra irányítsák a figyelmet, ők novembertől reklámspotokban, hirdetésekben és közösségi média felületeken népszerűsítik a kezdeményezést.



A közreműködők között szerepel Risztov Éva, Balázs Andrea, Bodrogi Gyula, Csonka András, Dukai Regina, Győrfi Pál, Harsányi Levente, Hódi Pamela, Kecskés Karina, Koroknyai Virág, Kovács Kati, Mádai Vivien, Németh Kristóf és Tóth Vera. Elmondta, hogy a József Attila Színház társulata is közreműködik a nagyszabású jótékonysági akcióban, amelyben 2 ezer önkéntes segédkezik.



Kardos István főigazgató elmondta, hogy hagyományosan a Magyar Vöröskereszt is csatlakozik a jótékonysági akcióhoz, a szervezet több száz önkéntese segít az adományok gyűjtésében és azok eljuttatásában a rászoruló családokhoz. Tavaly csaknem 20 ezer doboznyi adományt juttattak el a mélyszegénységben élő családok számára.



A Magyar Posta több mint tíz éve támogatja a kezdeményezést. Az adományozók által a postákon ingyenesen leadott, "Mikulásgyár" felirattal ellátott, becsomagolt dobozokat a Magyar Vöröskereszt központjába szállítja.



A Mikulásgyár idén is elsősorban tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, könyvet, játékot, édességet vár adományként. Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a rászorultaknak elsősorban tartós élelmiszerre (konzerv, tészta, liszt, cukor, rizs, olaj stb.) van szükségük.



A Mikulásgyár szívesen fogad játékokat, könyveket is, ám arra kérik az adományozókat, hogy csak olyan ruhákat, könyveket hozzanak, amelyeket maguk és gyermekük is szívesen fogadna. Az akcióhoz idén támogatóként csatlakozott az Antenna Hungária Zrt., az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és a Szerencsejáték Zrt is.