Kutatás

A mutató- és a gyűrűsujj hossza 'összefügghet a szexualitással'

hirdetés

A kéz ujjainak hossza "összefügghet a szexualitással": azok a nők, akiknek a bal mutató- és gyűrűsujja eltérő hosszúságú, valószínűbb, hogy leszbikusok - állapította meg egy új, kis létszámú brit kutatás, amelyet a BBC News ismertetett.



A tudósok megmérték az ujjait 18 olyan női, egypetéjű, tehát azonos genetikai állományú ikerpárnak, ahol a pár egyike heteroszexuális, a másik leszbikus volt.



A nőknél a gyűrűs- és a mutatóujj jellemzően egyforma hosszú. A vizsgált ikerpárok leszbikus tagjainak azonban általában eltérő hosszúságú volt a gyűrűs- és a mutatóujja - ami tipikusan férfi tulajdonság -, de csak a bal kezükön.



Lehetséges, hogy ez az eltérés annak az eredménye, hogy a méhen belül több tesztoszteronnak voltak kitéve - írták az Essexi Egyetem kutatói, akik tanulmányukat az Archives of Sexual Behaviour című szaklapban tették közzé.



A tudósok megmérték 14 egypetéjű férfi ikerpár ujjait is, ahol a pár egyik tagja heteroszexuális, a másik homoszexuális volt, de nem találtak összefüggést.



Mivel az egypetéjű, vagyis azonos génekkel rendelkező ikerpárok tagjainak is különbözhet a szexuális orientációja, nem genetikai, hanem más tényezők számlájára kell írni a nemi irányultság eltérését - mondta Tuesday Watts, az Essexi Egyetem pszichológiai tanszékének munkatársa, a tanulmány szerzője.



"A kutatási eredmények azt sugallják, hogy a szexualitás irányultsága méhen belül dől el, és függ attól, mennyi tesztoszteronnak vagyunk kitéve, vagy attól, hogy egy-egy ember szervezete hogyan reagál a férfihormonra. Akik tehát több férfihormonnak vannak kitéve, valószínűbb, hogy bi- vagy homoszexuálisok lesznek. Mivel kapcsolat van az ujjak hosszúsága és a hormonkitettség között, a kézre tekintve a szexuális irányultságról is jelzést kaphatunk" - magyarázta a kutató.