Erdélyben gyógyítanak a gyermekmentő szolgálat önkéntes orvosai

Erdélyben vizsgálják a rászoruló gyermekeket a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) önkéntes orvosai október 7. és 12. között - közölte a szervezet az MTI-vel.



Az önkéntes orvosok évente kétszer utaznak a romániai Hargita megyébe, ahol a megyei kórházban, iskolákban, óvodákban és egyéb gyermekintézményekben vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. Az intézményeket gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és szakmai továbbképzéssel is segítik - áll a közleményben.



A szervezet önkéntesei 2017-ben több mint 10 000 vizsgálatot végeztek, a szűrővizsgálatok eredményeképpen 58 gyermeket műtöttek, vizsgáltak ki, gyógykezeltek Magyarországon, és 50 gyermek jutott ingyenesen szemüveghez. Az NGYSZ gyermekneurológusa ezen túlmenően folyamatosan támogatja munkájával a szervezet által felújított csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központot.



A gyermekmentő szolgálat mozgó fogászati busza idén is csatlakozik az úthoz, ebben szűrik, szükség esetén pedig kezelik a gyerekek fogait. A mobil rendelőben dolgozó fogorvosok tavaly egy hargitai község általános iskolájának 181 tanulója számára végeztek szűréseket, kezeléseket.



Csatlakozik az egyhetes körúthoz a szervezet nőgyógyászati kamionja is: a mobil rendelőben dolgozó orvosok szűréseket, vizsgálatokat végeznek és tanácsadást tartanak. Tavaly csaknem 800 nőgyógyászati szűrést végeztek, 6 esetben derült fény súlyos elváltozásra/betegségre, műtéti beavatkozásra, 155 esetben pedig gyógyszeres terápiát írtak elő. A szükséges műtéteket, gyógykezeléseket a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi orvosok végzik el.