A tirpákok ételeit kínálják kóstolásra hétvégén Nyíregyházán

A lapcsánka, a sztrapacska, a bivalypaszuly, a vegyes tirpák rétes és a különleges a bundásbokri házinyúl is szerepel a szombaton és vasárnap megtartandó 6. Tirpák Fesztivál, 3. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság étlapján Nyíregyházán.

Szombaton a szakma, vasárnap pedig az amatőr főzőcsapatok mutathatják be főzőtudományukat a nyíregyháziaknak, így a látogatói több tucat étel közül kóstolhatják meg kedvenc ételeiket.



A Szlovákiából származó, a 18. század közepétől a nyírségi nagyvárost övező bokortanyákon letelepedett tirpákok gasztronómiáját és életmódját bemutató Tirpák Fesztivál a népi ízek találkozójával kezdődik szombaton. A programon Nyíregyháza testvérvárosainak delegációi is képviseltetik magukat, így a szlovákiai Eperjesről, a lengyelországi Rzeszówból és Bielsko Bialából, valamint az ukrajnai Ivano-Frankivszkból érkeznek főzőcsapatok a fesztiválra.



A szombati menüben a főzőcsapatok elkészítik például a tengeridarával töltött káposztát, a hagymás-ropogós csülköt, a toroskáposztát, de lesz vadpörkölt, körmös-csülkös pacal, strudli, lapcsánka, kapros harcsagombóc túrós csuszával, birkás töltött, szabolcsi-szatmári töltött káposzta, ludaskása és tarhonyás tanyasi birkapörkölt.



A "különlegesebb" ételek közül a kolompérral (krumpli) berántott bivalypaszuly, a bundásbokri házinyúl murokkal, kukoricakásával, rókagombával, a mákosgubás krémleves, a "sous vide" tarja baconös hagymás raguval, és a lángosos csirketorony kerül az asztalokra. Az édességet kedvelőknek tirpák gyümölcsös süteményeket, almás, meggyes és mákos réteseket, almás porlóst, görhét, szilvás habost és csörögét is kínálnak majd kóstolójegy ellenében a standokon.



A vasárnapi bogrács- és grillbajnokságon civil szervezetek, munkahelyi közösségek sürögnek-forognak majd fakanállal a kezükben. Lesz például cirkás paszulyleves, baconös kelkáposztában sült sajtos rizottó, hamis gulyásleves disznóhúsból, káposztás-fokhagymás-tejfölös-kapros-sajtos lángos, gombapaprikás, Jókai bableves, de a saját sütemények kínálata is elég széles lesz.



A rendezvényen a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mintegy hatvan tanulója 750 tojásból, 20-20 kilogramm lisztből, dióból és vaníliakrémből, illetve 50 kilogramm almából egy tirpák édességet készítenek el, amelynek kiosztásában az iskola vendéglátás-szervező tanulói fognak segédkezni a Kossuth téren.