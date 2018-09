Lazulás

Tudja, hogy melyik a világ leglustább nemzete?

A világon négyből egy ember nem mozog eleget a WHO legfrissebb felmérése szerint, amelyet 168 ország körében végeztek el. A legenergetikusabb nemzet az eredmények szerint Ugandáé, míg a leglustább emberek Kuvaitban élnek.



A WHO által felállított szempontok szerint az mozog eleget, aki legalább 75 percnyi intenzív mozgást vagy 150 percnyi, kevésbé intenzív testmozgást végez egy héten, vagy ennek a kettőnek bármilyen kombinációját - írta a Portfólió.



Ha azt nézzük, hogy az egyes országokban hány százalék azok aránya, akik nem mozognak heti rendszerességgel legalább 150 percet, akkor a legalacsonyabb százalékos értékek az alábbi országokra jöttek ki (tehát ezek a nemzetek a legaktívabbak):

01. Uganda, 5,5%

02. Mozambik, 5,6%

03. Lesotho, 6,3%

04. Tanzánia, 6,5%

05. Niue, 6,9%

06. Vanuatu, 8%

07. Togo, 9,8%

08. Kambodzsa, 10,5%

09. Mianmar, 10,7%

10. Tokelau, 11,1%

Ennek mintájára pedig a 10 leglustább nemzet a következő:

01. Kuvait, 67%

02. Amerikai Szamoa, 53,4%

03. Szaúd-Arábia, 53%

04. Irak, 52%

05. Brazília, 47%

06. Costa Rica, 46,1%

07. Ciprus, 44,4%

08. Suriname,44,4%

09. Kolumbia,44%

10. Marshall-szigetek, 43,5%

A vizsgált országok többségében a nők kevesebb testmozgást végeznek, mint a férfiak, viszont a szegényebb országokban élő emberek több mint kétszer olyan aktívak, mint a magasabb jövedelmű nemzetek.



A WHO eredményei szerint Magyarországon például a férfiak esetében 33,1% azok aránya, akik nem végeznek hetente legalább 150 percnyi testmozgást, ez a nők körében rosszabb arány, 43,3%. Összességében a magyarok 38,5%-a nem végez a WHO szerint elegendő testmozgást hetente.



A WHO terve, miszerint 2025-re 10%-kal csökkentené a fizikai inaktivitást a világban meglehetősen magabiztosnak tűnik, miután 2001és 2016 között nem nőtt érdemben a testmozgásra szánt idő a világban.