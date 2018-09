Betegség

A lombik hatással lehet a gyerek későbbi egészségére

A mesterséges megtermékenyítéssel fogant gyerekeknek valamivel magasabb a vérnyomása az átlagosnál - derült ki a Berni Egyetemi Kórház tanulmányából.



Az első lombikbébi, Louise Brown 1978-ban látta meg a napvilágot. A mesterséges megtermékenyítés ettől kezdve a gyermektelen párok számára is megnyitotta az utat a családalapításra.



Állatoknál végzett kutatások és embereken végzett vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy az eljárás hatással lehet a gyerek későbbi egészségére. A kockázati tényezők hosszú távú alakulásáról azonban kevés információval rendelkezik a tudomány.



A kutatók eredményei szerint a mesterséges megtermékenyítéssel (IVF) született gyerekeknél tinédzser korukban nagyobb a magas vérnyomás kialakulásának kockázata.



Emrush Rexhaj és kutatótársai 54 egészséges, átlagosan 16 éves fiatalt vizsgáltak meg, akik mesterséges megtermékenyítéssel fogantak. Összehasonlításként a kontrollcsoportban 43, természetes úton fogant kortársukat vizsgálták.



A Journal of the American College of Cardiology című szaklapban bemutatott jelentés szerint az IVF-csoport átlagos vérnyomása magasabb, mint a kontrollcsoporté: 119/71 higanymilliméter a 115/69 higanymilliméterhez képest. A különbség kevésnek tűnhet, de már az ilyen kis eltérés is nagy hatással van a szívroham és a szívbetegségek kialakulásának kockázatára.



Az IVF-csoport tagjai közül nyolc résztvevőnek volt magas a vérnyomása (130/80 higanymilliméter), a kontrollcsoportban viszont csak egy személynek.



Néhány évvel korábban a kutatók ugyanezen gyerekeket átlagosan 11 éves korban már megvizsgálta, és eredményeiket összehasonlította a természetes úton fogant kortársakéval. Már akkor mutatkoztak a korai érelöregedés jelei az IVF-gyerekeknél, bár a vérnyomásban még nem mutatkoztak különbségek. Ezeknek öt évre volt szükségük ahhoz, hogy megmutatkozzanak - emelte ki Emrush Rexhaj.



Mivel azonban a kutatás viszonylag kis számú résztvevővel zajlott, ráadásul az IVF-gyerekek mind ugyanannak a központnak a segítségével születtek, az eredményeket körültekintéssel kell kezelni - hangsúlyozta a szaklap.