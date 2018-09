Egészségügy

Szakértő: kötőhártya-gyulladást is okozhat a parlagfű-allergia

Kötőhártya-gyulladást is okozhat a parlagfű-allergia, gyakran az orr- és a hallójáratot is érinti - közölte a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában kedden.



Nagy Zoltán Zsolt azt mondta, a kötőhártya-gyulladás oka elsősorban bakteriális vagy vírusos fertőzés, de allergia esetén a túlérzékenységi reakció miatt alakul ki.



Az allergia okozta gyulladást antiallergiás cseppekkel lehet mérsékelni, a tünetek az allergiát kiváltó ok megszűnése után pár nappal elmúlnak - tette hozzá.



A szakértő azt javasolta, az allergiások napközben bő vízzel többször mossák ki a szemüket, hajnalban ne nyissanak ablakot, a légkondicionálókat pedig tisztítsák rendszeresen. Erős allergia esetén érdemes tablettát felíratni, de azt még a tünetek jelentkezése előtt el kell kezdeni szedni.