Az EU idén is támogatja az iskolai gyümölcs-, zöldség- és tejosztást

A termékeket egészségügyi és környezeti meggondolások, az idény, a változatosság és a hozzáférhetőség alapján kell kiválasztani, előnyben részesítve az uniós termékeket.

Az egészséges táplálkozási szokások gyermekek körében való elterjesztését célzó iskolai támogatási program keretében az unós tagállamok oktatási intézményeiben idén is gyümölcsöt, zöldséget és tejet oszthatnak - közölte az Európai Bizottság hétfőn.



A tájékoztatás szerint 150 millió euró (mintegy 48 milliárd forint) áll rendelkezésre gyümölcsökre és zöldségekre, 100 millió euró (mintegy 32 milliárd forint) pedig tejre és tejtermékekre.



Az uniós program keretében olyan feldolgozott termékek osztására is lehetőség van, mint a levesek, kompótok, gyümölcslevek, joghurtok és sajtok, amennyiben ezt a nemzeti egészségügyi hatóságok jónak látják. A termékek nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot, sót és zsírt, kivéve, ha a nemzeti egészségügyi hatóságok engedélyezik azok korlátozott mértékű használatát.



A termékeket egészségügyi és környezeti meggondolások, az idény, a változatosság és a hozzáférhetőség alapján kell kiválasztani, előnyben részesítve az uniós termékeket. A tagállamok ösztönözhetik a helyi vagy regionális beszerzést, előnyt biztosíthatnak a biotermékeknek, a rövid ellátási láncoknak, a környezeti előnyöknek, valamint a mezőgazdasági termékek minőségrendszereinek.



Mint közölték, a program keretében olyan oktatási kezdeményezések is indulnak, amelyek a helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozzák, és bemutatják a gyermekeknek az élelmiszertermelés folyamatát.



Az Európai Bizottság 2017 nyarán indította az egészséges táplálkozás népszerűsítése és minél szélesebb elterjedése, továbbá az európai zöldség-, gyümölcs- és tejtermelők támogatása érdekében is létrehozott programját. Az elmúlt tanévben több mint 30 millió tanuló jutott friss termékekhez a kezdeményezésnek köszönhetően - tették hozzá.