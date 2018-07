Gasztronómia

Megválasztották Magyarország tortáját

A Komáromi kisleány lett idén Magyarország tortája, míg a Magyarország cukormentes tortája verseny nyertesének a Három kívánság elnevezésű tortát választották 2018.07.31 12:48 MTI

Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke elmondta: céljuk, hogy újításra ösztönözzék a cukrászokat, így mindig csak új recepteket várnak. Fontos, hogy a torta egészséges alapanyagokból készüljön, és hogy valamilyen módon köthető legyen Magyarországhoz.



A Komáromi kisleány elnevezésű tortát a Jánoska Cukrászda cukrásza, Sztaracsek Ádám készítette. A torta mézes-diós tészta alapú, van benne körte, csokoládé, vaníliás krém, fahéj és gyömbér.



Bechmann György, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűrijének elnöke hozzátette: az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által idén hetedik alkalommal meghirdetett versennyel azt szeretnék ösztönözni, hogy azok számára is készüljön jó minőségű sütemény, akik nem fogyaszthatnak cukrot. A cukormentes tortánál kiemelt szempont a szénhidráttartalom és a kalóriaérték is.



A Magyarország cukormentes tortája verseny élén végzett tortát a Nándori Cukrászda készítette. A Három kívánság nem tartalmaz hozzáadott cukrot és fehér lisztet. Három domináns összetevője a chia magos-diós mandulapiskóta, a meggy és a darabos túró. A torta frissességét a pikáns citromlé fokozza, míg a tetejét édes hab borítja.



A sajtótájékoztatón a Szent István-napi kenyeret is bemutatták. Mint Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke elmondta, a Magyar Pékszövetség termékversenyén a szakmai zsűri döntése alapján a fehérkenyér kategória nyertese, egyben 2018. Szent István-napi kenyere a Várhegyi Deres lett. A Kurdy Family Pék Kft. fejlesztése friss kovásszal készül, 12 órás érlelelési folyamat eredménye, cipó formájú, ropogós búzakenyér, egy csipet kukoricával és egyedi metszéssel.



Augusztus 20. alkalmából idén is három - a legjobb búza-, rozs- és innovatív kenyér - kategóriában hirdettek versenyt. A másik két kategória nyertesei a Magyar Ízek Utcája rendezvénysorozat megnyitóján, a Várkert Bazárban debütálnak augusztus 7-én.



A két tortát és a Szent István-napi kenyeret először augusztus 18-án, 19-én és 20-án a Magyar Ízek Utcáján lehet megkóstolni.