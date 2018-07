Állati jó programajánló

A felelős állattartásra fókuszál a DogMopolitan Kutyafesztivál

Az állatvédelem és a felelős állattartás fontosságára szeretné felhívni a lakosság figyelmét a DogMopolitan Kutyafesztivál, amelyet szombaton rendeznek meg a budapesti Bókay-kertben.

Feller Kitti az esemény főszervezője, az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában elmondta: az esemény célja, hogy a lakosságot szakmai tanácsokkal és a felelős állattartással kapcsolatos hasznos információkkal segítse.



Kiemelte: az előadásokon a látogatók információt kaphatnak arról, hogy miként készüljenek egy új kiskutya érkezésére, mire kell figyelni az első időkben, de lesz szó a szobatisztaságra nevelésről, a beilleszkedésről, a szeparációs szorongás megelőzéséről, de még a házikedvencek halála utáni gyász megéléséről is.



Somogyi Virág virológus az egyik legveszélyesebb, parazita által terjesztett betegségről, a szívférgességről, valamint az ez elleni védekezési és kezelési lehetőségekről tart előadást.



"Legtöbben a klímaváltozást teszik felelőssé azért, hogy olyan szúnyogfajok terjedtek el mára Magyarországon, amelyek hordozzák a szívférgesség kórokozóját, és ezzel egyre nagyobb problémát okoznak az országban" - fejtette ki a szakember. Mint elmondta, az első néhány megbetegedést 1997-ben regisztrálták Magyarországon, mára azonban jelentősen megnőtt a fertőzött és a betegségben elpusztult kutyák száma.



A szakember szerint a kórral szemben a legfontosabb lépés a megelőzés, hiszen a szívférgesség kialakulása után az állatok nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyíthatók. A betegség tünetei között többek közt a nehéz légzés, köhögés és fáradtság szerepel.



Mindezek mellett szó lesz még a kutyatámadások kiváltó okairól, a segítő kutyák jótékony hatásairól, a helyes táplálásról, de a kutyamasszázs és a hidroterápia jótékony hatásait is megismerhetik az érdeklődők - fejtette ki Feller Kitti.



A szervező hangsúlyozta, hogy a rendezvény másik kiemelt célja, hogy minden évben egy kisebb, rászoruló menhelyet támogassanak. Idén az EbÁrvaház menhely kapja majd a rendezvényen összegyűlt felajánlásokat.



A helyszínen több fajtamentéssel foglalkozó szervezet is megjelenik majd, akiktől akár örökbe is lehet fogadni állatot, de lesznek bemutatók, a színpadon fellép Vastag Csaba, a Happy Gang, a Kiscipő zenekar és a Kozmix is.