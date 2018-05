Betegség

Meglepő változás a beteg Székhelyi József állapotában

Tavaly diagnosztizáltak Székhelyi Józsefnél daganatos elváltozásokat, és azóta jár a kezelésekre. Töretlen hittel gondol a gyógyulásra, és ezeknek köszönhetően április közepén jött a hír, hogy noha még csak a tervezett kezelések felénél jár, a tüdejéből teljesen eltűnt a daganat - írta az Origo.



A tüdeje mellett máshol is találtak elváltozásokat, és a színész a vasárnap este adásba kerülő Esti Frizbi című tévéműsor felvételén árulta el, milyen betegsége van még. Azt mondta: „mirigyhámrákom van, ami két évvel ezelőtt még gyógyíthatatlan volt. Még nem volt rá kezelés, néhány hét alatt megfojtotta az embert. Ma már van rá egy célzott kemoterápia, amellyel gyógyíthatóvá vált a kór.



"Speciális az a platina alapú koktél, amely jó eredménnyel kezeli ezt a betegséget. Ez voltaképpen egy méreg, ami a ciánnál egy kicsivel erősebb, célzottan támadja az anyaráksejtet és az áttéteket is. Nálam sikeresnek tűnik a kezelés." Emellett – ahogy már korábban is többször – beszélt családja hihetetlen támogatásáról. Azt mondta, "elképesztő módon segítenek a gyerekeim és a fantasztikus feleségem. Az unokák ugrálnak a hasamon."