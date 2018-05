Állati jó programajánló

Belvárosi Kutyafesztivál a felelős állattartás jegyében

Egész napos családi program keretében hívja fel a figyelmet a felelős állattartásra a Vigyél Haza Alapítvány és Lipótváros önkormányzata szombaton, az Olimpia Park sétányán megszervezett Belvárosi Kutyafesztiválon. 2018.05.07 22:30 MTI

Az alapítvány és az V. kerület a felelős állattartásra és a gazdátlan állatok örökbefogadására is biztat a családi napon, ahol a kutya-gazda fotózás mellett kutyakozmetika, állatorvosi tanácsadás, kisállat-fizioterápiás bemutatók, mikrochip-leolvasás és -regisztráció, kutyakereső alkalmazás, kutyás ügyességi játékok és kvízjátékok is várják az érdeklődőket - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az első 100 jelentkező gazda kutyája nevével és a saját adataival gravírozott kutyabilétát kap ajándékba.



Az eb nélkül érkezők délelőtt az alapítvány önkénteseinek segítségével kipróbálhatják a kutyasétáltatást, de bemutatkozik az első kutyabarát bank- és benzinkúthálózat is.



A programokat a Czinege Banda gipsy swing zenéje színesíti.



A rendezvénnyel párhuzamosan, a kerület önkormányzata szervezésében Belvárosi Családi Pikniket is tartanak, amelynek keretében gyerekprogramokkal, zenés és kézműves foglalkozásokkal, valamint játszótéri és sportprogramokkal várják az érdeklődőket.