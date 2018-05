Betegség

Tudta, hogy a Lyme-kórt a kullancs mellett számos szúnyog-, bögöly és szúrólégy terjeszti még Európában?

112 éve Dr. Göldi A. Emil feltárta a kullancscsípés mechanizmusának titkát, tehát az USA kutatók 5 évvel ezelőtti "tudományos világújdonsága" a szakirodalomban csak Hazánkban nem volt újdonság! 2018.05.03 17:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A szemmel rendelkező-látó kullancsok a fűszálak végének árnyékos oldaláról lesik az arra járó áldozatukat és alulról másznak fel rá. A szemmel nem rendelkező-vak kullancsok a bokrok levél fonákról (árnyékos oldaláról) felüliről vetik rá áldozatukra magukat - tájékoztatta a ma.hu-t a Magyar Kullancsszövetség.



Mint írták, a kullancsok gyűlölik a direkt napfényt, mert kiszárítja, megöli őket!



A párzás után a kullancsmama 2-3 hét alatt 2-3 ezer fertőző petét rak. Tehát elég egy fertőző nőstény kullancsot egy parkban vagy egy kertben lepottyantani! Az egyik legbájosabb „kullancs futár” a süni…



A kullancs járványtani körébe a gyíkoktól az őzikén, kutyán át az emberig több száz hüllő-, madár tartozik bele.

A Lyme-kór kórokozói, a Borreliák úgy társállatoknál, a kutyáknál és az embereknél azonos kórélettani folyamatokat-betegségeket okoznak. A legnagyobb és legalapvetőbb kórélettani folyamat a csípett területen-lokálisan és az egész szervezetet érintő oxigénhiányos állapot előidézése. Sajnos a humánorvoslás e kórfolyamatokat terápiásan figyelmen kívül hagyja, de az állatorvosok ismerve ezeket már terápiás szinten megoldják és a Lyme-kóros kutyabetegek ezért gyógyulnak, gazdáikkal ellentétben...

Czikoráné Szabó Éva:

„29 éve krónikus lyme beteg vagyok. A maradandó fogyatékosságokat, a látássérülést és a mozgássérülést is ez a betegség okozta. A tüneteim 8 éves koromban a hirtelen látásvesztéssel kezdődtek 1989-ben, akkor még nagyon gyerekcipőben járt ez a betegség. A tüneteimre szteroidot és immunszupresszív kezeléseket kaptam, kb. három hét után érkezett meg az eredmény, hogy pozitív lett a borrelia a vérben és a likvorban is. Ekkor még nem volt diagnózisom, tünetileg kezeltek, majd kb. 3-4 év után autoimmun betegséget diagnosztizáltak, erre is kezeltek évtizedekig. Fokozatosan romlott az állapotom, nagyon sok tünetem volt. 2012. februárban kaptam meg az első antibiotikus kúrámat, összesen 11-et. 2011. októbere óta nem volt shubom. A Lyme-kórral kapcsolatban nagyon sok a tévhit Magyarországon és súlyos az információhiány a szakemberek és a betegek között is. A betegek a legtöbb esetben évek, évtizedek után kapják meg a diagnózist, több mint 300 tünete lehet a betegségnek, bonyolult a kezelés, ha későn diagnosztizálják. A betegeket, családjukat, környezetüket mind lelkileg, mind anyagilag nagyon megterheli. Sokan elveszítik a családjukat, barátaikat és a munkahelyüket is. Sokan ellátás nélkül vannak, mert a leszázalékolás során nem veszik figyelembe ezt a betegséget. A szakemberek nem rendelkeznek az aktuális információkkal, 2013-ban lejárt a lyme borreliosis kezelésére vonatkozó protokoll. Nincs megfelelő tananyag az orvostanhallgatók részére és nincs megfelelő szakmai anyag a praktizáló orvosok részére. Akkreditált továbbképzésre lenne szükség lymeborreliosis témában.“



Számos szúnyog-, bögöly és szúrólégy (vérszívó) terjeszti még Európában…

Monspart Sarolta:

"A természetben dolgozók-, járók és sportolók nem ismerik kellően a természet adta veszélyeket, így a kullancsveszélyt sem!



Fontos lenne az, hogy az óvodás-iskolás korú gyerekeket a természet veszélyeire meg-tanítsák a pedagógusok.



Ennek két eleme van, a pedagógus képzésbe és a gyermek képzésbe a kullancsveszélyt és annak elhárítási technikáit ismertető tananyagot kellene betenni az oktatásba. Egy esetleges állami felkérésre a Kullancsszövetség készséggel összeállít egy-egy oktató anyagot.



A média az elmúlt évtizedben autentikusan tájékoztatja a kullancsveszélyről a lakosságot, de ezt még gyakrabban és részletesebben kellene megtennie!



A saját példám is mutatja, hogy a humán orvos képzésben - továbbképzésben is mélyebben kellene foglalkozni a Kullancsbetegségekkel...



A sajtó kommunikációban fontos, hogy az emberek ne féljék a természetet, hanem ismerjék meg a kullancsveszélyt-, védekezzenek ellene és akkor biztonsággal tartózkodhatnak a természetben!"

Bármilyen furcsa:

„A kullancs is egy érző lény”, ennek okán az eltávolításkor tilos lekenni (zsírral vagy olajjal), mert fuldoklik és tilos csipesszel-két körömmel megragadni, mert a szorításra is fuldoklani kezd és, ha addig még fertőző nyálat nem köpött áldozatába, akkor pont a szakszerűtlen eltávolításkor teszi meg, ez az orvoslásban a IATROGEN INFEKCIÓ!



Tehát: amit el akarunk kerülni, pont azt okozzuk iatrogen infekció!



112 éve Dr. Göldi A. Emil feltárta a kullancscsípés mechanizmusának titkát, tehát az USA kutatók 5 évvel ezelőtti „tudományos világújdonsága” a szakirodalomban csak Hazánkban nem volt újdonság!



Az egyetlen, hivatalos orvostechnikai eszköz, amely gyötrés-fertőzésveszély mentesen távolítja el a vérszívót. Úgy működik, „mint a rajzszegkihúzó…”!



A Brüsszeli EUREKA Találmányi Világkiállítás aranyérmét és még 5 nemzetközi tudományos-innovációs díjat kapott magyar szabadalom.



A kullancsot tilos megsemmisíteni, mert fontos információt hordoz, mármint van-e benne Lyme-kór bacilus, fertőző-e?!?



Mindig teszteljék le a kullancsot!!!

A kullancsok és az általuk terjesztett fertőző betegségek elleni prevenciós lehetőségek:



I. -Területvédelem



II. -Személyvédelem!!!!!!!!



II/1-Mi a fő szempont számunkra a repellens választásakor?



1,-Új , innovatív: a rezisztencia okán



2,-Hatékonyság: széles spektrum, azaz az összes kullancs és szúnyogfaj riasztó képesség, stabil vegyület-egyenletesen hosszan ható, kullancsok esetén legalább 4-6 órán szúnyogok és legyek 8-12 óraán át tartó hatás.



3,-Kompattibilitás: ne oldja-roncsolja a bőrt-ruhát-műanyagokat-kozmetikumokat-illatos



4,-Könnyen alakítható hatóanyag: spray-krém-roll on



5,-Biztonságos , környezet- és gyermekbarát: nem mérgező-



színtelen-nem ragad-nem zsíros-csecsemőkre is használható



sensitive-gyerek is használhassa (ne kelljen asszisztencia a táborozás során!)



6,-Antibakteriális hatás: a túra- munka során hasznos- újabb



II/2-Kullancs-eltávolító kanál



II/3-Kullancs-teszt



III. -Kutyák-macskák egyedvédelme

A kullancsok 50%-a fertőző és a fertőző kullancsok 98%-a a Lyme valamelyik kórokozójával fertőzi áldozatát, továbbá a Lyme betegek fele produkálja a kokárda alakú bőrpírt, míg közel 40%-a idegrendszeri és a többi ízületi stb kórképeket alakít ki. Kutatásaink során a BITEFREE termékcsaládot, mint a legújabb innovatív kullancs -és szúnyog riasztó készítmény családot, illetve a Kullancs-tesztet és a Kullancs-eltávolító kanalat használtuk - tudtuk meg Dr. Kapiller Zoltántól, a Kullancsszövetség elnökétől.