Svájcba megy meghalni Ausztrália legidősebb tudósa

Ismét téma lett az eutanázia Ausztráliában, miután az ország legidősebb tudósa, David Goodall bejelentette, hogy május elején Svájcba utazik, hogy véget vetessen az életének – írja a Guardianra hivatkozva az Index.



A most 104 éves Goodall két éve azzal került be a hírekbe, hogy az Edith Cowan Egyetem, ahol tiszteletbeli tudományos munkatársként dolgozott, rossz egészségügyi állapotára hivatkozva megpróbálta megfosztani őt az irodájától, de végül sikerült kilobbiznia, hogy egy, az otthonához közelebbi irodába helyezzék át.

A mostani ügy ennél jóval szomorúbb, a férfi ugyanis hiába szeretne méltósággal meghalni, az Ausztrál jogszabályok nem teszik lehetővé az eutanáziát.



Borzasztóan sajnálom, hogy megértem ezt a kort, mert nem vagyok boldog. Meg szeretnék halni, a szomorú pedig nem ez, hanem az, hogy megakadályoznak benne – mondta Goodall április elején, nem sokkal a születésnapja után, hozzátéve, hogy szerinte egy ilyen öreg embernek minden állampolgári joggal rendelkeznie kéne, köztük az asszisztált öngyilkossághoz való joggal is.



Ez ugyanakkor, ahogy a legtöbb országban, Ausztráliában is illegális, annak ellenére, hogy szinte folyamatosan napirenden van, legutóbb éppen tavaly, Új-Dél-Wales államban utasították el a bevezetését. Victoria állam az egyetlen kivétel, azonban ott is csak jövő év júniusától lép majd érvénybe az új szabályozás, ami csak olyan halálos betegekre vonatkozik, akik legfeljebb hat hónapig élnének, és tudatában vannak a döntésüknek.



A 104 éves ökológus ügyét az Exit International nevű, az eutanáziáért kampányoló szervezet karolta fel, akik szerint a békés, méltóságteljes halál mindenkit megillet, anélkül, hogy arra lenne kényszerítve, hogy ezt otthonától távol kelljen elérnie. A szervezet a GoFundMe-n indított kampányt a költségek finanszírozására, ahol mostanra már több mint 13 ezer dollár gyűlt össze.



Az eutanázia már legális Hollandiában, Ausztriában, Finnországban, Belgiumban, Kanadában, Kolumbiában, Luxemburgban, Svájcban, Németországban és az Egyesült Államok hat tagállamában, Hollandiában ráadásul egyre népszerűbb is a kegyes halál.