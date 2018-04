Egészség

Több hétig is eltarthat a tavaszi fáradtság

A gyors felmelegedés, amely az idei tavaszra is jellemző, tovább súlyosbíthatja a szokásos tüneteket, amelyek a fáradékonyság, ingerlékenység és a rossz közérzet. 2018.04.29 01:30 MTI

Több hétig is eltarthat a tavaszi fáradtság Pintér Ferenc meteogyógyász szerint, amit az erős hőmérséklet-különbség és a megemelkedett UV-sugárzás tovább súlyosbíthat.



A szakorvos az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában kifejtette: a tavaszi fáradtság azért alakul ki, mert a tél végére kiürülnek a vitamin- és ásványianyag-tartalékok a szervezetben. A gyors felmelegedés, amely az idei tavaszra is jellemző, tovább súlyosbíthatja a szokásos tüneteket, amelyek a fáradékonyság, ingerlékenység és a rossz közérzet - mondta.



A hirtelen felmelegedés mellett a megnövekedett UV-sugárzás is veszélyeket rejt, mert tavasszal a kevésbé érzékeny bőrtípusú emberek is hamarabb leégnek, mint a nyár végén, a fülledt idő pedig a légzőszervi, vagy keringési betegségben szenvedőknek jelenthet újabb megpróbáltatást - közölte.