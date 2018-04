Kezelés

Mesterséges anyajegy segíthet a rák korai felismerésében

Svájci kutatók olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével képes jelezni a rák kialakulásának kockázatát. 2018.04.21 07:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Science Translational Medicine című folyóiratban publikált tanulmány szerzői szerint az eszköz prototípusa nagyon korai stádiumban képes felismerni a rák négy leggyakoribb típusát, a prosztata-, a tüdő-, a vastagbél- és a mellrákot azáltal, hogy érzékeli, amikor a vér kalciumszintje megemelkedik a tumor fejlődése miatt.

A jelzőberendezést egy implantátumba helyezett mesterséges génhálózat alkotja, amely a bőr alá beültetve folyamatosan figyeli a vér kalciumszintjét, és amikor az hosszú ideig egy bizonyos küszöbérték felett van, akkor elkezd létrehozni egy szabad szemmel is látható barna anyajegyet a bőrön.



Martin Fussenegger, a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) professzora szerint az anyajegy jóval azelőtt tűnik fel, hogy a rák kiszűrhetővé válik a hagyományos diagnosztikai módszerekkel. A szakember ugyanakkor elmondta, az anyajegy nem azt jelenti, hogy a páciens hamarosan meg fog halni, csupán jelzésként szolgál és segíti annak eldöntését, hogy szükség van-e kezelésre.



A kutatók azért használták a kalciumot a tumorok fejlődésének indikátoraként, mert az egy rendkívül jól szabályozott ásványi anyag, amelynek - a vérben való - mennyiségi növekedése a négy ráktípus valamelyikének kialakulását jelezheti.



Fussenegger szerint egy ilyen implantátum élettartama korlátozott. "Más tanulmányok szerint a +becsomagolt+ élő sejtek nagyjából egy évig bírják, utána muszáj őket inaktiválni és lecserélni" - mondta a szakember.



Az eszköz teszteléséhez egeret használtak modellszervezetként a kutatók, valamint sertésbőrön is kipróbálták. A műszer megbízhatóan működött: csak megemelkedett kalciumszint esetén alakultak ki anyajegyek. A klinikai tesztek megkezdéséig azonban még hosszú út vezet.



A Fussenegger által "orvosbiológiai tetoválásként" emlegetett fejlesztés az egyéb fokozatosan kialakuló betegségek, például az elsősorban az emberi agy idegsejtjeit érintő neurodegeneratív betegségek és hormonális zavarok esetében is alkalmazható lehet.