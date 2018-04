Orvostudomány

Saját bőréből és csontjából növesztettek új állat egy nőnek

Saját bőréből és csontjából növesztettek új alsó ajkat és állat brit orvosok egy nőnek - számolt be róla a BBC hírportálja.



Val Blundennek több mint két éve kellett eltávolítani az állát és az alsó ajkát. Az 55 éves nő azóta nem tud enni, inni és beszélni, munkáját is be kellett fejeznie.



Nottinghami és wolverhamptomi sebészeknek új eljárással sikerült rekonstruálniuk az arc alsó részét: a páciens saját bőrét és csontját "húzták rá" egy keretre.



A disztrakciós oszteogenezisnek nevezett eljárás már sok éve ismert, ám soha nem alkalmazták ilyen módon - magyarázta a BBC-nek Dilip Srinivasan, a Nottinghami Egyetemi Kórház áll- és arcsebésze.



Az eljárás során a különálló csontelemek között fokozatosan alkalmazott húzóerő hatására új csont képződik.



A "keret", melyet a notthingami Queen's Medical Centre orvosai készítettek, állványzatként szolgált a csontoknak és a bőrnek. Az operáció óta a beteg álla 9 centiméteresre nőtt.



A szakemberek azt remélik, májusban egy végső műtéttel eltávolíthatják a keretet.



A wolverhamptomi beteg 2015 januárjában talált egy kinövést a nyelve alatt. Miután megállapították, hogy rákos daganata van, manduláit, alsó ajkát, nyelve egy részét és az állát is el kellett távolítani.



Azóta bőrátültetéssel kétszer is megkísérelték helyreállítani az arcát, sikertelenül. Műállkapocs használatára nem volt képes, ezért most azt reméli, az eljárással javul az életminősége.



Srinivasan elmondta, hogy néhány korábbi operációnál sikerrel alkalmazták az eljárást, de olyan esetben, ahol a páciensnek csontja, bőre és izmai is hiányoznak, még soha.