Betegség

Torkunkban lehet a rákot okozó vírus

A HPV bizonyos törzsei nemcsak a méhnyakrák, de a fej- és nyakrák kialakulásában is szerepet játszanak. Utóbbiak esetében a vírus a mandulákon megbújva várhatja ki a megfelelő időt a szervezet megtámadására. 2018.04.04 08:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A humán papilloma vírus (HPV) családja világszerte a leggyakrabban fertőző mikroorganizmusok egyike. Már több mint 150 törzsét azonosították, melynek nagyobb része nem okoz semmilyen tünetet, bizonyos fajtái ugyanakkor súlyos betegségek kialakulását is elősegítheti. A nemi szemölcsök kialakulása mellett egyes típusai növelik a méhnyakrák kialakulásának esélyét is - írta a Házipatika.com.



Nagyon gyakori és gyorsan fertőző, ezért a vírussal a legtöbb felnőtt ember élete folyamán legalább egyszer már találkozott. Ugyanazok a törzsek (főleg a HPV 16 és 18), amelyek a nőknél méhnyakrákot okoznak, a fej- és nyakrák kialakulását is elősegítik. Amíg azonban a méhnyakrák a kialakulása előtt kimutatható bizonyos tesztekkel, a HPV-vel szintén összefüggő fej- és nyaki daganatokra ez nem igaz. Ezek előfordulása az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, és várhatóan a méhnyakrákos esetek számát is meghaladja 2020-ig.



A HPV-fertőzöttek körülbelül 5 százalékánál fejlődnek ki az említett daganattípusok, a többi esetben az immunrendszer sikeresen felülkerekedik a fertőzésen. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az érintett öt százaléknál miért nem működik megfelelő hatékonysággal az immunválasz. Matthew Miller, az amerikai Rochester orvosi egyetem (University of Rochester Medical Center) docense szerint a vírusok a mandulák felszínén helyezkednek el, és ezen a területen indulnak fejlődésnek a fej- és nyaki daganatok is.



A kutatók 102, torokmandula-műtéten átesett betegtől vettek szövetmintát. Ezeket megvizsgálva öt esetben azonosították a HPV-t, közöttük pedig négy is a veszélyesnek tartott 16-os és 18-as csoportba tartozik. Ezeknek a vírusoknak a mandulákon egybefüggő bevonatot képező biofilmekben sikerült elrejtőzniük az immunrendszer elől. Itt várja ki a vírus a megfelelő pillanatot, amikor az immunrendszer meggyengül, így továbbfertőzhet.



A kutatók most olyan módszereken dolgoznak, amelyek lehetővé teszik a HPV azonosítását a torokban is. Emellett olyan antibiotikumokon is dolgoznak, amely az immunrendszernek utat engedne a biofilmeken át a vírusokig, hogy elpusztíthassák azokat. Bár egyértelműen nem bizonyított, hogy a HPV-vakcinák segítenek visszaszorítani a fej- és nyaki daganatokat is, a szakemberek szerint mindenképp érdemes igényelni az oltásokat, amely sok más daganattípustól is védhet.