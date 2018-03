Tudomány

Fény derült a cuki gumikacsák "piszkos titkaira"

A fürdőkádak gyakori lakóinak számító gumijátékok, köztük a legendás sárga kiskacsa "piszkos titkaira" derítettek fényt svájci és amerikai kutatók, akik szerint a játékokban felgyülemlő víz akár fertőző megbetegedést okozó baktériumokat is tartalmazhat. 2018.03.28 11:22 MTI

A Svájci Víztudományi és Technológiai Szövetségi Intézet, a Zürichi Műszaki Egyetem (ETH Zürich) és az Illinoisi Egyetem kutatói a vizsgált ötféle játékkacsa közül négynél mutatták ki, hogy a belsejükben felgyülemlő zavaros folyadék egyebek között Legionella és Pseudomonas aeruginosa baktériumot tartalmaz. Utóbbi gyakran okoz "kórházi ellátást igénylő fertőzést".



A Biofilms and Microbiomes című folyóiratban publikált tanulmány készítői megdöbbentően nagy mennyiségű - négyzetcentiméterenként akár 75 millió sejtet - és sokféle baktériumot, valamint gombát mutattak ki a gumikacsákban.



A szakemberek szerint a csapvíz általában nem, ám a műanyagjátékokban lévő gyenge minőségű polimerek annál jobb tápanyagokkal szolgálnak a baktériumok számára. A különböző testnedvek, például a vizelet és az izzadság, valamint a szennyező anyagok, de még a szappan is olyan mikrobákat és tápanyagokat juttat a fürdővízbe, amelyek kellemes környezetet teremtenek a baktériumok számára.



"Óriási különbségeket állapítottunk meg a különböző fürdőjátékok között" - mondta a tanulmányt vezető Lisa Neu mikrobiológus, hozzátéve, hogy ennek egyik oka a játékok eltérő anyaga volt.



A szakemberek szerint bizonyos mennyiségű baktérium erősítheti a gyerekek immunrendszerét, ugyanakkor szem-, fül- és bélfertőzéseket is eredményezhet. A fürdőjátékok azokra a gyerekekre a legveszélyesebbek, akik szeretik az arcukba fröcskölni a gumijátékokban összegyűlt vizet.



A kutatók a svájci kormány által finanszírozott és a háztartási tárgyakat vizsgáló nagyobb volumenű kutatás keretében vizsgálták a gumikacsákat.



Elmondták, hogy jobb minőségű polimerek használatával megelőzhető lenne a baktériumok és gombák elszaporodása. A svájci kormány egyelőre nem fogalmazott meg irányelveket ezzel kapcsolatban.