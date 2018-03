Ünnep

Ezekre kell figyelni a húsvéti bevásárlásnál

A NÉBIH összegyűjtöttük mindazt, amire figyelni kell a húsvéti bevásárlásnál:



- Bevásárlás előtt írja össze, mire van szüksége, és gondolja át, hol kívánja azt beszerezni.

- Készüljön elegendő bevásárló táskával, zacskóval, mélyhűtött termék vásárlásánál hűtőtáskával is, hogy a különböző élelmiszereket elkülönítve tudja majd elhelyezni.

- Az alapanyagokat, élelmiszereket mindig megbízható helyről, üzletben, piacon szerezze be. Soha ne vásároljon ellenőrizetlen helyen, alkalmi árustól.

- Vásárláskor mindig nézze meg a termék jelölését. Ha szükséges, vigyen szemüveget, akár nagyítót is.

- A szabályos csomagoláson magyar nyelvű címke található, és fel van tüntetve a termék neve, gyártója vagy forgalmazója, a minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági ideje, összetétele (az összetevők csökkenő mennyisége szerint), valamint a tároláshoz javasolt körülmények.

- Lejárt élelmiszert, sérült vagy szennyezett csomagolású terméket ne vásároljon meg.

- Zúzmarás vagy tömbbé fagyott mélyhűtött terméket ne vásároljon, mert valószínűleg felengedett és visszafagyasztott termékről van szó.

- Ne vegyen olyan terméket, amelyet gyaníthatóan eredeti csomagolásából bontottak ki, vagy csomagolása hiányos, nem fedi be az egész terméket.

- Ne vásároljon olyan húst, amelynek állaga nem friss, szaga, színe eltér a szokásostól. Ellenőrizze az eladó által becsomagolva átnyújtott terméket is még a vásárlás helyszínén. Darált húst csak megbízható helyről vásároljon, de legjobb, ha a húst otthon darálja le.

- Zöldség-gyümölcs esetén a frissességet szemrevételezéssel meg lehet állapítani. Aszalt gyümölcsök esetén molyosodás, penészedés előfordulhat, ennek szemmel látható jeleire legyen figyelemmel.

- Mindig ellenőrizze a termék jelölését és a minőség-megőrzési/fogyaszthatósági idő feltüntetését.

- Őrizze meg a termékek számláját (vásárlási blokkját, nyugtáját) mert csak így van lehetőség bármilyen későbbi reklamációra.

- Ha olyan jellegű hiányosságot észlel, amely hatósági intézkedést igényel, jelezze az illetékes helyi élelmiszer-ellenőrző hatóságnak, vagy hívja a NÉBIH Zöld számát.