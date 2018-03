Életerő

Harapja a klienst az új masszázs-eljárás - videó

hirdetés

Dorothy Stein, azaz Dr. Dot harapásterápiával kezeli pácienseit, állítólag a celebek krémje jár hozzá, haraptatni magát. A szájjal történő masszázs a videó szerint javítja a keringést és felpuhítja az izomzatot.



Nem lehet ám csak úgy egyszerűen harapdálni ilyenkor, nagyon oda kell figyelni, hogy csak a szabad területeken történjen a szájjal kezelés. Nem maradnak hátra fognyomok sem, nem fájdalmas és állítólag még higiénikus is. Minden kezelés előtt és után is fogat most a kezelő.