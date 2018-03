Nébih

Élelmiszerbiztonsági riasztás egy keserű sárgabarackmag étrendkiegészítőre

hirdetés

A megengedettnél magasabb cianid tartalom miatt riasztást adott ki a holland hatóság egy keserű sárgabarackmag étrendkiegészítőre, a termékből 12 uniós tagállamba, köztük Magyarországra is szállítottak - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján.



A közlemény szerint a 200 grammos kiszerelésű PlanetBIO termék minőségmegőrzési ideje 2019. április 15., RASFF referenciaszáma 2018.0334. A Nébih az Európai Bizottság gyorsriasztási rendszerén (RASFF) keresztül értesült arról, hogy a magas cianid tartalmú termékből Magyarországra is érkezett, ezért azonnal felvette a kapcsolatot a belföldi forgalmazókkal.



A sárgabarack, keserű mandula, illetve más csonthéjas gyümölcsök magjában amigdalin nevű cianogén glikozid található. Az amigdalin a mag elfogyasztása után az emberi szervezetben cianiddá alakul át, a cianid mérgezés hányingert, lázat, fejfájást, álmatlanságot, szomjúságot, levertséget, idegességet, izom- és ízületi fájdalmat, vérnyomásesést okozhat, szélsőséges esetben pedig halált okoz.



A sárgabarackmagok amigdalin tartalma nagyon eltérő lehet. Az utóbbi években több RASFF bejelentés is volt, több sárgabarackmagban vagy keserűmandulában magas cianid tartalmat mértek, sőt volt olyan eset, amikor egy sárgabarackmag-fogyasztó kórházba került cianidmérgezéssel.



Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016-ban kiadott véleménye szerint a felnőttek több mint három kicsi, vagy kevesebb mint fél nagy nyers sárgabarackmag egyszeri elfogyasztásával már túlléphetik a biztonságos szintet. A kisgyermekek esetében már egy kisebb mag elfogyasztása is kockázatos lehet.