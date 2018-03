Egészségügy

Nem lehet műteni Boros Lajost

Mint ahogy arról már a ma.hu is beszámolt, január végén került kórházba szívproblémákkal Boros Lajos. A rádiós szíve “35 százalékon funkcionál,” a szívbillentyűi gyengék. Boros másfél hónapja szívritmus-szabályozót kapott és újabb műtét várna rá, de ezt egyelőre el kellett halasztani.



Boros Lajost orvosa hízókúrára fogta, a műsorvezető ugyanis nagyon lefogyott betegsége alatt. A kórházban azonban kiderült, cukorbeteg is, ezért szigorú diéta mellett kéne híznia, ami nem akar összejönni. Öt kilót kellene felszednie.



“Eddig csak egyet sikerült, de ezt is nagy sikerként élem meg” – mondta a rádiós a Blikknek. A férfit az újabb műtét előtt rengeteg vizsgálatnak vetették alá. “Majdnem minden fájdalommal járó vizsgálatot, legyen az egy cső ledugása a torkomon vagy a gerincfolyadékom megcsapolása, altatásban végeztek. Máshogy nem is egyeztem volna bele, mert kicsit már elegem van a fájdalomból” – árulta el Boros, aki még ilyen körülmények között sem vesztette el humorérzékét.



“Az altatásból arra ébredtem, hogy vicces stand-upokat nyomok az egybegyűlt betegeknek, betegszállítóknak és ápolóknak. Talán össze kéne állítani egy kórházas humorestet, ha ilyen nagy sikerem van!” – fogalmazott a népszerű műsorvezető.