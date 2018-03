Egészség

Idén is lesz Happy hét a vízfogyasztás népszerűsítéséért

A vízfogyasztás népszerűsítése érdekében idén is megrendezik az általános iskolások és óvodások számára a Happy hét elnevezésű rendezvénysorozatot. 2018.03.14 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az immár kilencedik alkalommal meghirdetett, március 19. és 23. között tartandó tematikus héten a regisztrált intézmények maguk döntik el, hogy milyen foglalkozásokkal, játékokkal hívják fel a gyerekek figyelmét a vízfogyasztás fontosságára és a cukros üdítők káros hatásaira. Önálló programokat is kitalálhatnak, de használhatják az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által ajánlott programpontokat is.



Közölték azt is, hogy a Happy hét nyereményjátékban való részvétel feltétele legalább egy, a vízfogyasztást népszerűsítő - az OGYÉI által ajánlott vagy az iskola, óvoda által kidolgozott - programpont megvalósítása. Az óvodások és az iskolások által április 20-ig beküldött pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, a legjobb munkákat díjazzák.



Az intézet emlékeztetett arra, hogy tavaly több mint 36 ezer gyerek aktív közreműködésével zajlott a Happy hét, országosan 132 iskolából és 42 óvodából küldtek be pályamunkákat a vízfogyasztással kapcsolatos játékos felhívásra.



A Happy hét évek óta sikeres program az intézmények körében, az akcióban a 2007-es indításkor még csak mintegy 400 gyerek vett részt. Ez a szám - a pedagógusok aktív közreműködésének és egészséges életmódot bemutató iskolai programoknak köszönhetően - az elmúlt tíz évben csaknem a százszorosára emelkedett.