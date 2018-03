Fertőzés

Teljesen tönkretette a fiatal sportolót a meztelen csiga

Ígéretes karrier előtt állt, azonban számításait, hogy pár éven belül sikeres rögbi játékos lesz, egy meztelen csiga húzta át. Sam Ballard ugyanis, mindössze 20 éves volt, amikor egy házibulin fogadásból lenyelt egy meztelen csigát.

Az állat által hordozott élősködő, a hengeres féreg Sam szervezetébe jutva rögvest katasztrófát okozott, a súlyos fertőzés következtében agyhártyagyulladást kapott. Hiába gyógyult fel, a szövődmények miatt másfél évre kómába esett, lebénult, azóta is folyamatos ápolásra és mesterséges táplálásra szorul a most 28 éves fiú.



Most azért került újra reflektorfénybe, mert családja teljesen tönkrement a gondozásába, így kénytelenek voltak a médiához fordulni.



Sam Ballard betegségét egy angiostrongylus cantonensis nevű féreg okozta, ami különböző puhatestűekben is előfordulhat, nem csak a meztelen csigában. A puhatestűek hőkezelése éppen ezért rendkívül fontos fogyasztás előtt. Az élősködő főleg Délkelet-Ázsiában, Ausztráliában, a csendes-óceáni és a karibi szigetvilágban, valamint Afrikában őshonos.