Nem születnek új idegsejtek 13 éves kor után

Nem születnek új idegsejtek 13 éves kor után

A kamaszkor kezdete után már nem termel új idegsejteket az emberi agy memóriafunkciókban és tanulási folyamatokban részt vevő területe. A legfrissebb kutatási eredmények megkérdőjelezik azon széles körben elfogadott nézetet, amely szerint az agy hippokampusz még felnőttkorban is termel új idegsejteket. 2018.03.08 19:28 ma.hu

Az agy hippokampusz nevű területe a tanulási és a térbeli navigációs folyamatokban, valamint a memóriafunkciókban vesz részt.

Az idegsejtek – más néven neuronok – ingerlékeny sejtek, amelyek ingerfelvételre és idegi ingerületek vezetésére specializálódtak. Az eddigi kutatások egy része azt sugallta, hogy naponta több száz idegsejt születik az emberi hippokampuszban, és az idegsejtek termelésének, a neurogenezis folyamatának felerősítésével talán kezelhetővé válik az életkor előrehaladtával összefüggő szellemi hanyatlás.



A Kaliforniai Egyetem San Franciscó-i intézményének munkatársai közel hatvan felnőtt és gyermek agymintáit elemezve azonban nem találták nyomát fiatal vagy új idegsejteknek a 18 évnél idősebb emberek hippokampuszában. A gyerekeknél születéstől egyéves korig, valamint hétéves és 13 éves korban figyeltek meg némi idegsejt-termelődést ezen az agyterületen. A kutatók szerint az eredményeik azt mutatják, hogy az emberi hippokampusz nagy része a magzati agyfejlődés során alakul ki.



A szakemberek az agykamrákban is azonosítottak újonnan termelődött idegsejteket, és további vizsgálatokkal akarják feltérképezni a többi agyterületet is a neurogenezis folyamatának bizonyítékai után kutatva.



A mostani vizsgálatot végző kutatók szerint a korábbi kutatások talán tévesen észleltek új idegsejteket az emberi hippokampuszban, mivel a neuronok beazonosítását segítő fehérjék másképpen működnek az állatoknál, mint az embereknél. A szakemberek korábban rágcsálók és majmok hippokampuszában figyeltek meg felnőttkori neurogenezist, amelyről nem tudni, hogy a cetfélékre, mint például bálnákra és delfinekre is jellemző-e.