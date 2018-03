Sziámi ikrek

A sziámi ikreket szétválasztó magyar orvos minden nap gyakorol, hogy ne hibázzon - videó

A bangladesi sziámi ikerpár szétválasztását csak egy magyar orvos csapat vállalta. A nagy kockázatú, többlépcsős beavatkozássorozat első műtétje sikeresen megtörtént a napokban. Az ATV Start vendége volt Csókay András, aki elmondta, hogy az ikrek jól vannak. Az agysebész hozzátette: a legnehezebb részen túl vannak, és minden nap gyakorol, hogy a legjobban végezze el az előtte álló beavatkozásokat.



Hárommillió esetből egyszer fordul elő, hogy úgy nőjenek össze, ahogyan a kezelésbe vett ikerpár, és ennek két százalékában az, hogy a fejnél nőnek össze – mondta Csókay András, aki tagja a bravúrt végreható csapatnak. A történet messzebbről indul, Pataky Gergely barátja ugyanis a hatodik bangladesi misszióját szervezte égéssebészetből, amihez idegsebészként ő maga is csatlakozott tavaly novemberben, az ikrekkel is ott kerültek szembe. Az agysebész szerint elsőre borzasztó ijesztő volt az MR-kép, majd azt mondta: „mélyen imádkoztam, hogy a Jóisten adjon valami jó gondolatot.



Majd azt adta az eddigi sikertelenségeket látva, hogy érpályán keresztül próbáljuk meg szétválasztani őket” – tette hozzá. A következő gondolata Hudák István főorvos volt, aki világhírű a szakmában. Új dolgot fejlesztett ki az agyi érrendellenességek sebészetében, ami világhírű, és kéthetente jár külföldre olyan eseteket megoldani, amiket az ottani professzorok sem tudnak. Ennek lényege, hogy vénásan közelítsék meg a kritikus pontokat, és ne az artérián keresztül. Az artériának ugyanis vastagabb a fala, és kisebb az esélye annak, hogy kilyukad. Az agysebész azt mondta: már onnan küldte neki a képeket az ikrekről, és a főorvos azt mondta, hogy „oké, megcsináljuk”.



Noha a fejet fizikailag még nem választották ketté, de az ereket már igen. Csókay szerint ez a leglényegesebb. A bangladesi testvérpár egy háromórás feltérképező műtéten, majd egy ötórás heroikus beavatkozáson vannak túl, ahol a negyedik óra végén, a műtétet végző főorvos kiment az édesanyához, és azt mondta: ha akkor lezárják, akkor 80 százalék, hogy túlélnek a kicsik, az édesanya beleegyezett, az ikrek pedig jól vannak. „Húzzák egymást, mint két szarvas, akik összeakaszkodnak az agancsuknál” – mondta az orvos mosolyogva, majd hozzátette: „rém aranyosak”.



A következő lépés, hogy Pataki Gergely plasztikai sebész barátja áprilisban kimegy, és bőrtágító eszközöket helyez be, hogy majd az őszi végleges szétválasztás után, a hatalmas bőrhiányt lehessen pótolni. A kérdésre pedig, miszerint előfordulhat-e az, hogy valamikor azt kell majd mérlegelniük, hogy egyikük élete csak a másik kárára menthető meg, azt mondta: a főorvos is az elején kikötötte, hogy ilyen nincs, és így nem is lehet nekivágni.