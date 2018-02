Könnyebb megelőzni, mint kezelni!

Kennelköhögés: ismét fertőz a kutyaközösségek réme

Nemcsak az embereknél, de a négylábúaknál is beköszöntött a felső légúti fertőzések szezonja: a kennelköhögés egy rendkívül ragályos légcső- és hörgőgyulladás, amely jellemzően csoportban tartott, kutyatársaságot gyakran látogató kedvenceket érint. 2018.02.26 14:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A görcsös köhögéssel járó betegség általában néhány hét alatt gyógyul, de rendkívül kellemetlen élmény mind a kutya, mind a gazdája számára – éppen ezért kiemelten fontos, hogy a kutyapanziókban, kiállításon, kutyaiskolában vagy futtatókban megforduló kutyákat megfelelően immunizáljuk.



A természetes védettség, melyet a kutyakölykök születésükkor kaphatnak abban az esetben, ha vakcinázott volt az anya, hat- és tizenkéthetes kor között kezd el csökkenni: a kiskutyák kezdő oltásainak beadatását ebben az életkorban szükséges elkezdeni, a teljes védettséget nyújtó immunizálást pedig az állat élete végéig tartó emlékeztető oltásokkal érhetjük el - az egyéb fertőző betegségekkel szemben. A kennelköhögés esetében a kevert kóroktana miatt a teljes védettséget nehéz elérni, de legalább nagymértékben csökkenthető a fertőződés lehetősége.



Ha a kutya sokat jár közösségbe, kutyaiskolába vagy futtatóba, érdemes a jogszabályi előíráshoz kötött veszettség, valamint a kombinált oltások mellett a kennelköhögés ellen is beoltatni.

Akár 80 százalékos is lehet a morbiditás

A kennelköhögés egy rendkívül ragályos felső légúti betegség, amely főként a csoportosan tartott kutyák légzőszervrendszerét támadja meg. Rendszerint több kórokozó együttes hatása miatt alakul ki a betegség: a kórokozók között megtalálhatók a parainfluenza-, adeno-, herpesz-, reovírus, valamint a szopornyica vírus, a baktériumok közül pedig a légúti megbetegedést okozó Bordetella bronchiseptica okozza leggyakrabban a másodlagos fertőzést.



A kennelköhögés, ahogy a neve is utal rá, köhögéssel és tüsszögéssel, valamint közvetlen "orr az orrhoz" érintkezéssel terjed. A kutyákat leginkább akkor veszélyezteti a fertőzés, ha olyan helyen tartózkodnak, ahol több kutya is van: ilyen hely lehet például a kutyapanzió, a kennel, egy kiállítás, a kutyaiskola, a park - séta közben, sőt, akár az állatorvosi rendelő várószobája is.

Görcsös, száraz köhögés - figyeljünk az első tünetekre!

"A betegség bármely életkorban megbetegítheti a kutyát, legjellemzőbb tünete pedig az érdes, száraz, görcsös köhögés, amely nagyon hasonlít az embereknél jelentkező szamárköhögéshez. A száraz, csattanós köhögés mellett már kezdetekben kialakulhat enyhe láz, valamint szintén gyakori tünet a hirtelen étvágyvesztés. Ritkán ugyan, de a megbetegedés tüdőgyulladássá is alakulhat, ilyenkor a száraz köhögést felszakadó, hurutos köhögés váltja fel. Mindkét esetben szükség van orvosi kezelésre, amely szerencsés esetben hamar meghozza az eredményét, de gyakran el is húzódhat a teljes gyógyulás, a másodlagos fertőzések miatt” – hívja fel a figyelmet dr. Bollók Árpád, az MSD Animal Health szakértője.



"A köhögés mértéke általában 5 nap alatt enyhül, azonban a betegség akár 20 napig is elhúzódhat. Kölyköknél vagy idősebb kutyáknál, illetve azoknál a kedvenceknél, akik egyidejűleg más betegségben is szenvednek akár végzetes kimenetelűek is lehetnek a szövődmények, ezért különösen fontos, hogy a gazdik időben felkeressék az állatorvost” – figyelmeztet a szakértő.

A betegséget könnyebb megelőzni, mint gyógyítani!

"A betegség több kórokozója ellen is létezik hatékony vakcina, ezért, ha a kutya rendszeresen érintkezik más kutyákkal a napi séta közben, vagy például kennelben tartják más kutyákkal, vagy kutyapanzióba kerül, kutyaiskolába jár, esetleg kiállításon vesz részt, az előzetes immunizálás erősen ajánlott. A háromhetes kor felett adható védőoltást érdemes évente megismételni” – hangsúlyozta dr. Bollók Árpád.