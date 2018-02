USA

Horror: 14 szemférget szedett ki magából egy amerikai nő

A Thelasia gulosa nevű szemféreg 14 példányát távolította el bal szeméből egy 26 éves oregoni nő. A Thelazia gulosa nevű fonálféreg eddig csak szarvasmarháknál fordult elő, főleg az Egyesült Államok északi és Kanada déli részén. A parazitát apró legyek terjesztik, amik a szemgolyót védő folyadékkal, a könnyel táplálkoznak. Ha a féreg túl sokáig tartózkodik a szemben, átfúrhatja a szaruhártyát, szélsőséges esetben vakságot is okozhat.



A Thelazia-férgeknek eddig csak két olyan faját ismerték, amely embernél is előfordul, főleg Európában és Ázsiában, rossz körülmények között élő, főleg állattenyésztéssel foglalkozó emberek körében.



Abby Beckley vidéken élt, gyakran lovagolt és horgászott. Már egy hete szenvedett szemirritációtól, mikor 2016 augusztusában egy áttetsző, alig 1 centiméteres férget talált a bal szemében. Több orvost is felkeresett, végül ő maga távolította el szeméből a parazitákat, összesen 14-et. Ezután tünetmentessé vált és az is maradt.