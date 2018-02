Betegség

Őszintén betegségéről: megrendítő interjú Orbán Józseffel

Két milliónál is több hanglemezt adtak el, a 100 Folk Celsiustól nem csak a Paff a bűvös sárkányt kaptuk, de a nagy Ho-Ho-Horgász is az ő country zenéjükre fogja a legnagyobb halat. Az együttes énekese, Orbán József megrendítő interjút adott a Fókusznak azután, hogy tavaly év végén tüdődaganatot diagnosztizáltak nála és emiatt nem csak kezelésekre jár, de az életét is átgondolta.