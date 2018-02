Mérgezés

Ha ilyen bögréje van, azonnal szabaduljon tőle!

Magas kobaltkioldódást mért a német hatóság a Müller vállalat által forgalmazott kínai porcelánedények (teás- és kávésbögre, illetve csésze) vizsgálata során. A német Müller nagykereskedelmi vállalattól a magyarországi Müller Drogéria részére érkezett a kétféle kávésbögréből. A cég az érintett termékeket visszahívja az üzleteiből.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a RASFF-on keresztül értesült az esetről, miszerint kínai eredetű porcelán kávésbögrét vont ki a forgalomból a német hatóság a termékből mért magas kobaltkioldódás miatt. A kifogásolt árucikkekből - Magyarországot is beleértve - 10 EU tagállamba és Svájcba szállítottak.



A termékek azonosító adatai:

Név: Kávésbögre (Kaffeebecher), 350 ml

Márka: "Ethno Indigo" és "Marble Indigo"

Tételszámok: 36398, 36848

Cikkszámok: 2220578, 2220576

RASFF referenciaszám: 2018.0348



A vonatkozó jogszabályok értelmében az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak nem változtathatják meg az élelmiszer összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait - írja a hatóság honlapján.



Porcelánból készült termékek esetén a kobalt kékszínű festékből oldódhat ki. A német hatóság az értesítésben szereplő kávésbögrékből - a jó gyártási gyakorlat szerint előállított termékekhez képest - többszörös mennyiségű kobaltkioldódást tapasztalt, ami a termék rendszeres használata mellett humán egészségügyi aggályt vethet fel.



Figyelembe véve a termék rendeltetését, valamint azt, hogy a magasabb hőmérsékletű italok az esetek többségében felgyorsítják a kioldódási folyamatokat, a Nébih kéri, hogy aki rendelkezik háztartásában a képeken szereplő bármelyik kávéscsészével, egészsége megóvása érdekében ne használja azt tovább!



Amit a kobaltról tudni kell:

A kobalt nyomelem, a B12 vitamin (kobalamin) központi atomja, amelyre kis mennyiségben az emberi szervezetnek is szüksége van. Nagyobb mennyiségben azonban nemkívánatos anyag az emberi szervezetben. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kobaltot és a kobaltvegyületek csoportját lehetséges rákkeltőként a 2B csoportba sorolta be.