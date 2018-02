Étel

Bizonyos élelmiszerek befolyásolhatják a rák terjedését

Nem túl jó az aminosav a spárgában, a burgonyában, a hüvelyesekben, a dióban, a szójában és a teljes kiőrlésű lisztben, valamint a tejtermékekben, a húsban és a tojásban. 2018.02.08 17:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A spárgában, a szárnyasokban és egyéb élelmiszerekben is megtalálható, aszparagin nevű aminosav csökkentése, illetve blokkolása jelentősen megnehezítette a melldaganatok áttétképződését egereken végzett kísérletekben - számoltak be a kutatók a Nature című tudományos folyóiratban közölt tanulmányukban.



Az aszparagint a szervezet is képes előállítani, de jelentősebb mennyiségben megtalálható a nevét adó spárgában, a burgonyában, a hüvelyesekben, a dióban, a szójában és a teljes kiőrlésű lisztben, valamint a tejtermékekben, a húsban és a tojásban.



A Cancer Research UK brit rákkutató intézet cambridge-i munkatársai a mellrák egy agresszív formáját vizsgálták egereken. Normális esetben a rágcsálók néhány héten belül meghalnak, ahogy a tumor szétterjed a szervezetükben. Amikor azonban az egerek alacsony aszparagintartalmú étrendet kaptak, vagy gyógyszerekkel blokkolták a szervezetükben az aminosavat, akkor a daganatnak már "nehezére esett" a szétterjedés.



"Óriási volt a változás, a tumorokat alig lehetett megtalálni" - idézte a BBC News Greg Hannont, a vizsgálatot végző kutatók egyikét.



A Glasgow-i Egyetem szakemberei 2017-ben kimutatták, hogy a szerin és a glicin aminosavak kiiktatása lassította a limfóma és a bélrák előrehaladását.



"Egyre több bizonyítékunk van arra, hogy bizonyos ráktípusok rabjai étrendünk bizonyos összetevőinek" - jegyezte meg a szakember, hozzátéve, hogy a páciensek étrendjének megváltoztatásával, vagy olyan gyógyszerek használatával, amelyek gátolják, hogy a tumorsejtek hozzáférjenek ezekhez a tápanyagokhoz, reményeik szerint a jövőben fejleszteni lehet a terápiákat.



Egy primer, vagyis elsődleges daganat ritkán halálos kimenetelű. A rosszindulatú daganatok egyik jellemző tulajdonsága azonban, hogy a növekedésük során egyes sejtjeik az eredeti helyükről elszabadulva a vér és a nyirokkeringés útján a szervezet távolabbi részeire sodródnak, és másodlagos daganatokat, áttéteket képeznek.



A kutatók úgy vélik, hogy az aszparaginnak ebben a folyamatban, vagyis a rák terjedésében (metasztázis) van fontos szerepe. A spárga és egyéb aszparagintartalmú élelmiszerek kedvelőinek megnyugtatására azonban elmondták, hogy az eredményeiket még emberek bevonásával végzett tanulmányokkal is alá kell támasztani, illetve az aszparagint amúgy is nagyon nehezen lehetne kiiktatni az étrendből. A tudósok szerint hosszú távon az lehet a megoldás, hogy a páciensek tápanyagokban gazdag, de aszparagintól mentes speciális italokat kapnak.



A Breast Cancer Now nevű szervezet vezetője, Delyth Morgan óva int mindenkit attól, hogy a tanulmány hatására drasztikus változtatásokat hajtson végre az étrendjében anélkül, hogy előtte konzultálna az orvosával.