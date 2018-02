Turizmus

Torkos csütörtök a Balatonnál

hirdetés

A Balaton körül önállóan szerveződik február 15-én - van ahol több napon át tart - a jelentős kedvezményeket adó torkos csütörtök, amelyhez eddig 30 vendéglátóhely csatlakozott az üdülőrégió 25 településéről - számolt be Győrffy Árpád főszervező, a Balatontipp.hu régiókalauz szerkesztője hétfőn a vendéglátósok részvételével tartott sajtótájékoztatón Balatonalmádiban.



Korábban tíz éven át a Magyar Turizmus Zrt. szervezte országos szinten a torkos csütörtököket, de a központi szervezés két éve megszűnt. A Balatonnál különösen fontos, hogy a téli szezonban is legyen többféle attrakció, így a tavalyi 18-at követően, idén már 30 vendéglátóhely csatlakozott az akcióhoz. Szerinte az üdülőövezetben azért van nagyobb jelentősége ennek a kezdeményezésnek, mint máshol, mert a cél az, hogy a helyiek saját élményeik alapján is tudják ajánlani a környékükön működő éttermeket, pincészeteket az ismerőseiknek, vendégeiknek.



Tornai Tamás, a somlói Tornai Pincészet tulajdonosa elmondta, a torkos csütörtök önmagában teljesen ráfizetéses, de a közvetett hatása miatt nagyon is megéri, még ha nem is pénzben mérhető ez az érték.



Veres Zsolt, a balatonföldvári Platán Étterem tulajdonos-vezetője arról számolt be, hogy a torkos csütörtökre nagyon sok törzsvendég fogalt asztalt, a kapacitáskihasználtság 100 százalékos lesz.



Tóth Béla, a balatonakali Fék Étterem vezetője arról beszélt, hogy október végétől húsvétig gyakorlatilag minden évben ráfizetéses a nyitva tartásuk, ami leginkább a dolgozók "átteleltetéséről" szól. Kezdettől részesei a torkos csütörtök akcióknak, de idén csak 12 ételre adnak kedvezményt, mivel ilyenkor még csökkentett létszámmal üzemelnek, és máshogy nem bírják kiszolgálni a nagy forgalmat.



Az akcióhoz csatlakozó balatoni vendéglátók közül többen már a torkos csütörtököt megelőző Valentin napon is adnak kedvezményt, sőt akad ahol 4 napig tart a 30-50 százalékos árengedmény.