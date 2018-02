Kórokozó

Ha van ilyen baktérium a szervezetében, számoljon a bélrákkal!

Amerikai tudósok azonosítottak két baktériumfajt, amelyek együttes hatása fokozza a vastagbélrák kockázatát.



A vastagbélrák egy örökölt fajtájában szenvedő betegeknél azonosították a két érintett baktériumfajt, amelyeket megtalálták a végbélrák egy ritka fajtájában szenvedő betegekben is a Johns Hopkins Bloomberg-Kimmel Rák-immunterápiás Kutatócsoportjának tudósai. Tanulmányuk a Science című folyóiratban jelent meg.



Az eredmények együttesen a vastagbélrák hatékonyabb szűrésének új útjaihoz vezethetnek, vagyis segíthetnek megelőzni a kórt, mely évente az Egyesült Államokban több mint 50 ezer ember halálát okozza és előfordulása emelkedik a 20-50-es korosztályban.



A friss tanulmány leírja a folyamatot, mellyel a két baktérium megtámadja a bél védő nyálkarétegét és "összejátszanak", hogy olyan mikrokörnyezetet hozzanak létre, ami krónikus gyulladást, majd DNS-károsodást idéz elő, így a daganatképződésnek kedvez.



A kutatáshoz hat vastagbélrákos páciens vastagbélszövetének mintáit vizsgálták meg. A betegek többségénél találtak egyenetlen részeket a bélfal hártyáján.



Genetikai vizsgálatokkal megállapították, melyik az a két baktériumfaj, amelyik leginkább előfordult a mintákban: a Bacteroides fragilis (B. fragilis) és a Escherichia coli (E. coli). Az eredmény azért volt megdöbbentő, mert a vastagbél legalább 500 baktériumfajt tartalmaz.



További 25 minta elemzésével kimutatták, hogy a B. fragilis egy alfaja termel olyan mérget, ami rákkeltő folyamatot indított el a vastagbélsejtekben és gyulladást idéz elő. Az E. coli olyan anyagot termelt, ami DNS-mutációt okozott.



A két baktériumfaj működésének együttes hatása alakítja ki a "tökéletes környezetet" a vastagbélrák fejlődéséhez - mondta Cynthia Sears, a kutatócsoport tagja.



Mindkét baktériumfaj világszerte egyre több gyermek bélflórájába kerül be, valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabb korosztályokban emelkedik a vastagbélrákos esetek száma.