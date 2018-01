Genom

Végleg eltűnnek a férfiak?

A Kent Egyetem kutatói szerint bár az általa hordozott gének egy része évmilliókat élt már túl, valószínű, hogy a férfi nemi kromoszóma egy napon teljesen eltűnik majd, noha igen kritikus szerepet játszik abban, hogy férfiak szülessenek. Ám generációról generációra egyre inkább zsugorodik, míg végül 5 millió év múlva pedig végleg el is tűnhet.



A nemet meghatározó Y-kromoszóma már 180 millió éves és sokáig úgy volt, hogy stabilabb, mint ahogyan azt korábbi kutatások alapján hitték - ugyanis már korábban is szóba került, hogy el fog tűnni.



Az embernél és minden emlősnél a genom egyetlen elemén múlik, fiú vagy lány születik-e. Ez az elem az Y-kromoszóma, mely csak a férfiakban van jelen. Az ő nemi kromoszómapárjuk egy X és egy Y, míg a nőké két X kromoszóma. Az Y kromoszóma hordozza a férfi ismertetőjegyek kialakulásáért felelős géneket.



Ez nem mindig volt így: évmilliókkal ezelőtt az Y és az X azonosak voltak, majd a hím állatokban az Y új irányba kezdett fejlődni. Az evolúció során azonban egyre jobban összezsugorodott.



Dr. Peter Ellis és Darren Griffin szerint azonban, noha az Y-kromoszóma a férfiasság és az erő szimbóluma, az már biztos, hogy nem erős és tartós. Bár a "főkapcsoló" gént hordozza, az SRY-t, már csak mintegy húsz gént tartalmaz, míg az X több mint ezret hordoz, és hát egyáltalán nem szükséges az élethez. Mennyi nő él már Y-kromoszóma nélkül elég jól?



Szerencsére a közelmúltban végzett kutatások szerint az Y-kromoszóma felvette a versenyt az idővel, és megpróbált kopást fékező védelmet kiépíteni, ami lassítja a génvesztés mértékét. Ám az ausztrál La Trobe Egyetem szakembere, Jenny Graves szerint ez csak annyira elég, hogy picit tovább bírja majd, de nem sokkal. A vég elkerülhetetlen az Y-kromoszómának.

Egy 2016-os tanulmányban olyan patkányokat vizsgálat, akik elvesztették Y kromoszómáikat, ez pedig komoly szaporodási problémát okozott. Mint megállapították, ez végső soron új fajok kialakulását is előidézheti.



Persze az emberek esetében ha eltűnik majd az Y-kromoszóma, az nem jelenti majd a férfiak végét. Léteznek már most is olyan fajok, ahonnan kikopott, ilyenkor az Y nélkül is képes egy embrió hímneművé válni.

Ami pedig még érdekesebb az emberek esetében, hogy normális megtermékenyítési úton szükség van az Y-kromoszómára, a legtöbb gén amit hordoz, nem szükséges például a mesterséges megtermékenyítéshez.



Ez azt jelenti, hogy a géntechnológia hamarosan képes lesz teljesen helyettesíteni az Y-kromoszóma génfunkcióját, lehetővé téve, hogy azonos nemű női párok vagy terméketlen férfiak is utódot kaphassanak.



De azért jó volna, ha nem tűnne el az az Y a génállományokból, és az is, ha maradnánk a természetes úton történő nemzésnél...