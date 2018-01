Betegség

Titokzatos fájdalom gyötri Andor Évát

Andor Éva, a Tények műsorvezetője hosszú ideig állandó fájdalmat érzett a bal lábában, de hiába ment el több orvoshoz is, nem tudták neki megmondani, hogy mi lehet a baja. A műsorvezető életét azonban rendkívül megnehezítette a probléma, mivel elmondása szerint, pihenés és vezetés közben is erős fájdalmat érzett - írja a Ripost.



"Tavasszal éreztem először, hogy borzasztóan fáj a bal lábam, azt éreztem, hogy mindjárt leszakad. Ha vezettem, ha ültem, elképesztően rossz volt. Elmentem orvoshoz. Összevissza vizsgálgattak: voltam röntgenen, MRI-n, és ultrahangon is."



Az orvosok több mint egy év alatt sem tudták pontosan kideríteni, hogy mi lehet a baja, de gyanakodtak a porckorongsérvre is, ám végül ezt elvetették.



Végül azt tanácsoltak Andornak, hogy járjon gyógytornára, és erősítse meg a gerincközeli izmokat. A műsorvezető már jó néhány hónapja végzi a kemény gyakorlatokat, állapota folyamatosan javul, és reméli hamarosan teljesen rendbe fog jönni.