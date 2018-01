Kórkép

Kés alá feküdt a nő, akinek több mint 6000 tumor borította a testét - videó

hirdetés

Libby Huffer élete romokban hevert, miután 5 éves korában diagnosztizálták nála is nagymamája és anyukája betegségét, a rettenetes neurofibromatózist, ami tinédzser kora óta pokollá tette minden egyes napját, a testét fedő több ezer dudor mindenkit elűzött a közeléből!



Kamaszkorában kezdett a betegség rohamtempóban tüneteket produkálni, a bibircsókok száma pedig egyre csak nőtt, így a lányt több osztálytársa is kigúnyolta, csúfolta, bántotta különleges betegsége miatt. A tünetek akkor váltak a legsúlyosabbá, amikor várandós lett.



Azóta nevet is változtatott, Elizabethről lett Libby, hogy ne is emlékezzen arra a rettenetes időszakra. A dudorok annyira fájtak és viszkettek, hogy végül a nő kés alá feküdt, rengeteg műtéten van túl és soha nem volt ennyire boldog. Bár némelyik tumor visszanőtt, de a legtöbbje sikeresen eltűnt, az átváltozása csodálatos!