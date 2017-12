Baleset

Dominik otthon tölthette a karácsonyt - videó

A baleset akkor történt, mikor megpróbált eloltani egy lángoló bozótost a Borsod megyei Sályon. Dominik életéért hónapokig küzdöttek az orvosok, azóta is kórházban kezelik, most is csak az ünnepekre engedték haza.