Orvostudomány

Egészséges baba született egy 25 éve lefagyasztott embrióból

hirdetés

A Tennessee-ben élő Tina Gibson és férje, Benjamin a knoxville-i Nemzeti Embrióadományozó Központban (NEDC) "fogadta örökbe" az 1992. október 14-én lefagyasztott embriót, amelyet idén márciusban ültettek be Tina méhébe - írja internetes oldalán a The Independent című brit lap.



A 33 éves Benjaminnak cisztás fibrózisa van - az egyik leggyakoribb veleszületett genetikai betegség -, amely a férfiaknál terméketlenséget okozhat. A pár korábban a gyermek-örökbefogadáson is gondolkodott, de végül a fagyasztott embriótranszfer mellett döntöttek.



Kislányuk, Emma Wren november 25-én jött a világra.



"Emma egy édes kis csoda" - mondta Benjamin. "Azt hiszem egész tökéletes ahhoz képest, hogy ennyi éven át le volt fagyasztva" - jegyezte meg tréfásan az újdonsült édesapa.



A történetnek plusz csavart ad, hogy az embriót annak idején mindössze másfél évvel Tina születése után fagyasztották le.



"Soha nem fogom elfelejteni, hogy mit mondtak Gibsonék, amikor megmutattuk nekik az embriók fotóját a beültetéskor. A 25 éves Tina azt mondta: ezek az embriók lehettek volna a legjobb barátaim" - idézte fel Carol Sommerfelt, az NEDC munkatársa.



A központ a párok által fel nem használt és ezért mások számára felajánlott embriókkal foglalkozik.



A világ első fagyasztott embrióból született babája 1984-ben jött a világra Ausztráliában.



Az embrióadoptálás gyakorlatának széles körű megismertetésével foglalkozó Embryo Adoption Awareness Centre szerint évente 25 százalékkal nő az embrióadoptálás révén született babák száma.