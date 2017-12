Nagy a baj

Mérgező levegőt szív kétmilliárd gyerek

Kétmilliárd gyerek szerte a világon nap mint nap mérgező levegőt lélegzik be, ami miatt súlyos egészségügyi kockázatnak van kitéve – derül ki az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF által hétfőn közzétett jelentésből.



A kétmilliárd, naponta mérget belélegző gyerek közül a legtöbb India északi részén és a környező országokban él. A vegyszerek károsíthatják tüdejüket, agyukat és más létfontosságú szerveiket is. A kétmilliárdból 300 millió olyan súlyosan szennyezett levegőt kénytelen belélegezni, melyben a káros anyagok koncentrációja több mint hatszorosan haladja meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által lefektetett egészségügyi határértékeket. Közülük 220 millióan Dél-Ázsiában élnek.



Újdelhiben például, ahol a diváli hindu ünnep miatt tűzijáték volt, télen hagyományosan gyengébb a széljárás, és sokan szemétégetéssel próbálják magukat melegen tartani, harmincszorosan haladja meg a levegő károsanyag-tartalma a WHO által megszabottat.



Az UNICEF jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy a mérgező levegő a gyerekeknek sokkal jobban árt, mint a felnőtteknek, mert a gyerekek kétszer olyan gyorsan lélegeznek, testtömegükhöz képest nagyobb mennyiségű levegőt lélegeznek be, ideg- és immunrendszerük viszont sérülékenyebb.



"Ennek hatása letaglózó” – jegyezte meg Anthony Lake, az UNICEF főigazgatója, kiemelve, hogy évente 600 ezer, ötévesnél fiatalabb kisgyerek hal meg a szennyezett levegő okozta megbetegedésekben, és több millióan élnek a mérgező levegő miatt valamilyen légzőrendszeri nehézséggel, ami árt az ellenálló képességüknek, továbbá fizikai és mentális képességeikre is egyaránt káros.



Dél-Ázsiában 620 millió, Afrikában 520 millió, Kelet-Ázsiában, főleg Kínában további 450 millió gyerek szív be nap mint nap mérgeket a levegővel.



Az UNICEF a légszennyezettséget elemző műholdfelvételek és a demográfiai adatok összevetéséből vezette le a jelentésben szereplő adatokat.