Módszertan

Túl lehet-e élni egy fejlövést?

hirdetés

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a terrorcselekmények száma, de legutóbb a Las Vegas-i mészáros, Stephen Paddockról még mindig nem tudni biztosan, miért gyilkolhatott meg 59 embert és miért sebesített meg további 500-at. A terroristák különböző eszközöket vetnek be céljaik elérése érdekében, a tömegbe gázolás mellett a fegyveres támadás is lehetséges megoldás a vérengzéshez.



A kutatók egy új tanulmányban kifejlesztettek egy módszert, hogy segítsenek megjósolni a túlélés esélyét lőtt seb után, fejsérülés esetén.



Ez a túlélés-előrejelző megoldást SPIN-pontszámnak nevezik, amelyet az áldozat sérülései alapján lehet felálítani, és 96 százalékos pontossággal jósolja meg a végkimenetelt. Mint kiderült, azok a fejsérültek, akik pupillája reagál a fényre, reagálnak az ingerekre, értik a kapott utasításokat, komoly fájdalmakat éreznek, a legnagyobb esélyük van a felépülésre. Ezek ugyanis a kulcstényezők a súlyosság megállapításában.



A SPIN-szám kifejlesztése érdekében a kutatók 10 évnyi adatot gyűjtöttek össze lőtt fegyver okozta agysérülések dokumentumaiból, figyelembe véve a fél évvel későbbi állapotot is. Így jött létre egy 4-52-ig terjedő skála, amelyen minél magasabb a pontszám, annál valószínűbb a túlélés.



Persze a módszert nem a helyszínen kell végigszámolni, de abban nagy segítséget nyújt az orvosok és a családok számára, hogy fejlövést szenvedett beteg esetében meghozzák a szükséges döntéseket a kezeléssel kapcsolatban.