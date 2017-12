Jótékonyság

Elindult a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója

Pénteken kezdetét vette a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója, amelynek keretében idén hatvanezer doboznyi ajándék összegyűjtését tűzte ki célul a szervezet. 2017.12.02 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Baptista Szeretetszolgálat 14. alkalommal szervezi meg országos karácsonyi adománygyűjtő akcióját az adventi időszakban, amelynek keretében idén országszerte 200 gyűjtőponton várják december 20-ig a gyerekeknek szánt, ajándékokkal megtöltött dobozokat - mondta el Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója az akció pénteki megnyitóján, a budapesti Deák Ferenc téren.



Aki nem tud ajándékot készíteni, az a 1355-ös telefonszámon hívásonként 300 forinttal vagy a szervezethez önkéntesként csatlakozva is segítheti az akciót.



Az ügyvezető felidézte, hogy az adománygyűjtés 2004-es elindulásakor csupán egy gyűjtőponton várták az ajándékokat, amelyekből az első évben 5000 darabot sikerült összegyűjteni. Idén már mintegy 1000 önkéntes segíti a szervezet 3000 dolgozóját, akik 200 helyszínen várják a gyerekeknek szánt, kor és nem szerint felcímkézett cipős dobozokat, amelyekből tavaly 41 ezer 170 darabot sikerült összegyűjteni.



A csomagokba játék, könyv mellett nem törékeny holmikat és nem romlandó édességeket várnak elsősorban. A doboz alját és a tetejét külön kell becsomagolni, és fel kell tüntetni, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánják az ajándékot.



Vujity Tvrtko, a Baptista Szeretetszolgálat jószolgálati nagykövete a pénteki eseményen kiemelte: a Deák téri ponton leadott dobozokat nyomkövetővel is ellátják, így az ajándékozó a feladástól egészen a célba érkezésig végigkövetheti a doboz útját.



Idén a Liliput Játékvilág jóvoltából a cég weboldalán online is lehet ajándékot készíteni. A virtuális kosárba került termékeket a vállalat dobozba teszi és eljuttatja a szeretetszolgálathoz, amely a többi ajándékkal együtt ezeket is rendezvényein osztja szét a rászorulók között.