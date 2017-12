Beültetés

100%-os műszívet kapott egy cseh férfi

hirdetés

Teljes műszívet ültettek be egy 58 éves férfinak a prágai Klinikai és Kísérleti Orvostudományi Intézetben (IKEM), amely a harmadik intézmény a világon, ahol ilyen beavatkozást hajtottak végre. Az orvosok azután ültették be a mesterséges szervet, hogy a páciens beteg szívének szinte egészét eltávolították. Az 58 éves férfi jó állapotban van, a műszív hibátlanul működik. A pácienst néhány nappal ezelőtt lekapcsolták a lélegeztető gépről.



Az elmúlt nyolc hónapban a férfi teljes szívelégtelenségben szenvedett, folyamatosan gépekre és infúzióra volt kötve. A tíz nappal ezelőtt elvégzett műtét költségeit az IKEM fedezi, mivel a beavatkozás egy klinikai tanulmány részét képezte. Az orvosok a cseh orvostudomány terén elért áttörésnek nevezték a műtétet.



Az emberi szívnél háromszor nagyobb és nehezebb, 800 grammos műszívet Franciaországban fejlesztették ki. Az első Carmat műszívet 2013 végén ültették be Párizsban egy végső stádiumban lévő, szívelégtelenségben szenvedő 76 éves beteg szervezetébe. A beteg a műtét után 74 nappal meghalt.



A teljes műszív azért egyedi, mert nem arra szolgál, hogy a szívátültetésre várva pótolja a beteg szívet, hanem véglegesen helyettesíti azt. A felhasznált biológiai szövetek és szenzorok a természetet igyekeznek utánozni. Azoknak a halálos betegeknek az életét kívánják vele meghosszabbítani, akik nem reménykedhetnek szívátültetésben, mert túl idősek, donorból pedig túl kevés van.