Veszélyesebb a cukor mint a zsír!

Eddig is köztudott volt hogy a rák sejtek nagy mennyiségű cukrot használnak fel. De a hírek szerint a cukor nemcsak rákkeltő!

Hanem még az érelmeszesedésben is nagy szerepe van! Viszont nem csak a koszorúér-betegséggel kapcsolatos kockázatokról hallgattak eddig a szakértők.



Az Iflscience cikke szerint az úgynevezett cukorlobbi az elhízás, valamint számos közvetlen és közvetett betegség egyik legfőbb okaként számon tartott túlzott cukorfogyasztás veszélyeit elbagatellizálta, ráadásul még a saját kutatásaikat is leállították, mivel egyre csak a várt eredményeknek ellentmondó, a cukor káros hatásait kimutató eredmények láttak napvilágot. Így mindent megtettek annak érdekében, nehogy kiderüljön: rákkeltő termékeket forgalmaznak.



Ennek eredményeként több évtizeden keresztül sikerült eltitkolni azokat az állatkísérleteket, amelyek egyértelműsítették volna, hogy a mellesleg rákkeltő hatás cukor a koszorúér-betegség kockázatát a keményítőnél is nagyobb arányban növeli.



De nemcsak azt titkolták el, hogy komoly összefüggés van a cukorfogyasztás és a vérben megtalálható zsírok mennyisége között, hanem azt is, hogy az egyik kutatásban a patkányok emésztőrendszerén tesztelték a cukorfogyasztás hatásait, és elég hamar kiderült, hogy a cukor húgyhólyagrákot okozott.