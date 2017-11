Betegség

Nagyon nem mindegy hány kiló, ha mammográfiára megy!

A túlsúlyos nőknél nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják a mell nagyobb daganatát egy svéd kutatás szerint.



Az eredményeket, amelyeket az Észak-amerikai Radiológiai Társaság éves konferenciáján mutatták be, a BBC hírportálja ismertette.



A svéd Karolinska Intézet 2012 nő adatait vizsgálta meg, akiknél 2001 és 2008 között állapítottak meg mellrákot. A nők másfél-kétévente vesznek részt mammográfiás szűrésen Svédországban. A tanulmány készítői azt vizsgálták, milyen méretű volt a tumor a diagnózis felállításakor, valamint megnézték a páciensek testtömegindexét (BMI, a testtömeget és a testmagasságot összevető mérőszám).



Azt találták, hogy a túlsúlyos nőknek nagyobb valószínűséggel volt kiterjedtebb a melldaganata, amikor mammográfiával vagy a két szűrés között diagnosztizálták.



"Lehet, hogy azért, mert a túlsúlyos nőknek nagyobb a melle, így nehezebb megtalálni a tumort, de az is lehet, hogy azért, mert a daganatuk gyorsabban nőtt" - mondta Fredrik Strand, a tanulmány vezető szerzője a BBC-nek. Nagyobb daganat diagnózisakor általában rosszabbak a kilátások.



Az eredmények Strand szerint arra utalnak, hogy az orvosnak figyelembe kell vennie a páciens testtömegindexét is, amikor a szűrések gyakoriságát mérlegeli.