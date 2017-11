Horrorisztikus

Sikeresen átültettek egy emberi fejet

hirdetés

Sikeresen átültettek egy emberi fejet a kínai Harbin Orvosi Egyetemen. Hsziaoping Ren és munkatársai holttesteket használtak az operációhoz, de így is nagy sikerként könyvelték el a műtétet.



A 18 órás beavatkozással ugyanis csak azt akarták bebizonyítani, hogy a gerinc, az idegek és az erek összeköthetőek.



Sergio Canavero olasz professzor, a Torinói Fejlett Neuromodulációs Csoport vezetője szerint "fenyegetően közel van, hogy élő embereken végrehajtott operációra is sor kerüljön".



2015-ben Canavero volt, aki elsőként bejelentette, hogy képes lenne átültetni egy emberi fejet, ám kínai munkatársai most megelőzték.



Az első élő fejcserét valószínűleg agyhalott szervdonorokon végzik majd.



A lehetőség évek óta borzolja a kedélyeket, számos etikai kérdést is felvet.