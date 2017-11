Életmód

Felhizlalta magát, hogy bebizonyítsa, működik a fogyimódszer

2017.11.10

Szándékosan és tudatosan hízni 40 kilót? Nyilván nem sokan gondolnak erre, de Szabó Helén úgy döntött, hogy 100 kilóig meg sem áll. Tette mindezt azért, hogy végül a dietetikai programjának használóival együtt csinálja végig a több hónapos diétát és bizonyítsa, hogy egy kis segítséggel és megfelelően összeállított étkezéssel igenis lehetséges az egészséges fogyás.

A B3 dietetikai program alkotói egy diétás brunch keretein belül mutatták be újdonságaikat - a program alapjául szolgáló termékpalettát. Az egészséges és finom, fehérjedús falatokat egy igen elgondolkodtató kerekasztal beszélgetés kísérte, ahol Sári Évi moderálásával Nagy Sándor színész, Lakatos Márk és két edző beszélgetett az egészséges fogyás módszertanáról.



Ez a terület nem új Helén számára, hiszen előző vállalkozása is hasonló alapokra épülve segített sokaknak a fogyásban és az eddigi tudást és saját tapasztalatait vegyítve hozta létre az új márkát. "Az elmúlt években rengeteg embernek tudtam segíteni az "álomsúly" elérésében, csak pont magamnak nem!" - kezdte a beszámolóját a program kapcsán Szabó Helén, aki saját módszerének népszerűsítése érdekében hízott meg. "Elkezdtem hízni és a legtöbbet akartam kihozni belőle - úgy döntöttem, hogy meghízok 100 kilósra. Persze vannak nehézségek, például nem tudom felvenni a kedvenc ruháimat, nem bírok végig állni egy teljes napot, de még egy órát sem tűsarkúban, ha sokat kell gyalogolni, lépcsőzni, nagyon gyorsan elfáradok..." - folytatta Helén, aki azt is elmondta, hogy ez mind borzasztóan idegesíti, de a cél érdekében vállalta, hogy a fogyasztókkal együtt tudja végig csinálni a programot, hogy végre valaki a valóságot is megmutassa az olvasóknak és ne csak a szerkesztett képeket és tökéletesen megfogalmazott szövegeket lássák egy-egy átalakulás kapcsán.



"Nem az motivált, hogy kinek és mennyire tetszek, hanem a saját közérzetem. Amikor a színpadon pattogtak le a gombjaim a jelmezemről, akkor rá kellett ébrednem, hogy itt az ideje változtatni." - mesélte Nagy Sándor színész a beszélgetésen, majd hozzátette: "Korábban is Helén módszerévek fogytam, ezért most is nagyon kíváncsian várom a program alakulását."

Lakatos Márk a stílustippjei előtt saját testalkatáról és annak változásairól is beszámolt. "Szeretek enni és sokat enni. Ahogy munkáim, úgy a diétáim is mindig projekt alapon működtek, de ez a jojó-effektus, tudjuk, hogy nem egészséges. Kell a harmónia és az egyensúly, ettől lesz valaki vonzó és nem feltétlen a mínusz 10-15 kilótól" - majd arról is beszélt a stylist, hogy mivel hangsúlyozhatjuk testünket a legelőnyösebben. "Nagyon fontos egy diéta folyamán, hogy szeressük önmagunkat, hiszen, amíg utáljuk, akik vagyunk, addig nehéz bármit is tenni a fejlődés érdekében. Keressük meg azt a pár dolgot, amit a kedvelünk magunkon és azt hangsúlyozzuk, azt emeljük ki és rögtön sugárzó lesz a megjelenésünk.



A beszélgetés második felében Helén edzőitől, Csányi Istvántól (Sityutól) és Andor Marcsitól is megtudhattuk, hogy az egyensúly a legfontosabb, hogy ne a céljaink ellenkezőjét érjük el. Érdemes próbálgatni, hogy kinek melyik mozgásforma és étrend válik be a legjobban. Időigényes letesztelni, hogy az ember szervezetének mire van szüksége, de a sikerért érdemes erre a kérdésre több időt áldozni.