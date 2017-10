Orvostudomány

A fejüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét Indiában

A kisfiúk vérerei és agyszövete is összenőtt, ami rendkívül ritka, hárommillió születésre jut egy ilyen eset. A koponyánál összenőtt (cranoipagusos) újszülöttek fele nem éli túl a 24 órát. 2017.10.27

Fejüknél összenőtt sziámi ikreket választottak szét indiai sebészek egy 16 órás műtéttel Újdelhiben - tudósított a BBC hírportálja pénteken.



A kétéves kisfiúkat, Dzsagát és Kaliát most az intenzív osztályon ápolják - közölték az állami kórház orvosai.



A műtétet egy 30 tagú orvoscsoport hajtotta végre, elsőként Indiában.



A kisfiúk vérerei és agyszövete is összenőtt, ami rendkívül ritka, hárommillió születésre jut egy ilyen eset. A koponyánál összenőtt (cranoipagusos) újszülöttek fele nem éli túl a 24 órát.



A műtétet követő 18 nap dönti el, hogy sikeres volt-e a szétválasztás - mondta el az orvoscsoport a Press Trust India hírügynökségnek.



"Mindkét gyerek szenved egyéb betegségekben is, Dzsagának szívproblémái, Kaliának vesepanaszai vannak. Dzsaga eleinte egészségesebb volt, most a testvére állapota jobb" - magyarázta A.K. Mahapatra idegsebész.



Az orvoscsoport szerint a szétválasztás után a legnagyobb feladat a hiányzó fejbőr pótlása volt, mivel a műtét után nagy területen fedetlen maradt a kisfiúk koponyája.



"Ha minden jól megy, a következő lépés a koponya rekonstrukciója lesz" - tette hozzá Manis Szinghal plasztikai sebész.



Az első műtétet augusztus 28-án végezték, akkor választották el egymástól az összenőtt vérereket.