Egészség

Dietetikus: ősszel fontos a vitaminpótlás

Nyáron, napsütés és friss zöldség és gyümölcs formájában természetes módon jutunk hozzá a megfelelő mennyiségű vitaminhoz, ám ez ősszel megváltozik. 2017.10.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az őszi időszakban fokozottan fontos a betegségek megelőzése érdekében a vitaminpótlás - hívta fel a figyelmet Antal Emese dietetikus az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Elmondta: nyáron, napsütés és friss zöldség és gyümölcs formájában természetes módon jutunk hozzá a megfelelő mennyiségű vitaminhoz, ám ez ősszel megváltozik.



A táplálkozástudományi szakember jelezte, más-más vitaminszükséglete lehet a nőknek és a férfiaknak, a fiataloknak és az időseknek, a felnőtteknek és a gyerekeknek.



Mint elmondta, a nők esetében a havi ciklus, a hormonháztartás változása miatt nagyon fontos a vas és a folsav pótlása - utóbbi különösen terhesség esetén -, továbbá a csontritkulás megelőzésére a kalcium és a D-vitamin bevitele.



Utóbbi a férfiak és a gyerekek számára is fontos étrend-kiegészítőként. Antioxidánsként a daganatos megbetegedések megelőzését is szolgálhatja.



A gyerekek esetében - folytatta - fokozottan kell figyelni az egészséges táplálkozásra, például hasznos lehet a savanyúságok, a gabonafélék, a zöldség-gyümölcs és a tejtermékek fogyasztása.



A túlfogyasztás a vitaminok esetében is káros következményekkel járhat - mondta a dietetikus.