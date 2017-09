Tragédia

Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök-sorozat sztárja mellrákban szenved

Joe Biden korábbi amerikai alelnök pedig, aki 2015-ben veszette el rákbetegségben szenvedő fiát, egész családja nevében küldött neki üdvözletet.

Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök-tévésorozat többszörös Emmy-díjas sztárja Twitter-üzenetben jelentette be, hogy mellrákban szenved - számolt be róla pénteken a BBC News.



"Nyolcból egy nőnek mellrákja van, én vagyok az az egy" - írta a közösségi médiára az 56 esztendős színésznő. Hozzátette: a jó hír, hogy családja és barátai mellette állnak, és a szakszervezet révén nagyszerű biztosítása van.



"A rossz hír viszont, hogy nem minden nő ilyen szerencsés, tehát vegyük fel a harcot minden daganatos betegség ellen, és valósítsuk meg az általános egészségbiztosítást" - üzente a színésznő.



Louis-Dreyfus éppen szeptemberben kapta meg a hatodik, rekordszámú Emmy-díját az HBO Az alelnök című sorozatának főszereplőjeként a legjobb színésznő kategóriában.



A Twitter-üzenet után számos kollégája fejezte ki nagyrabecsülését a színésznő iránt. Christina Applegate, akinek a mellrák miatt 2008-ban mindkét mellét eltávolították, arra bíztatta kolléganőjét, hogy bátran hívja, ha beszélgetni akar valakivel.



Joe Biden korábbi amerikai alelnök pedig, aki 2015-ben veszette el rákbetegségben szenvedő fiát, egész családja nevében küldött neki üdvözletet.



Az HBO közleményében úgy fogalmazott: miden alapjuk megvan arra, hogy bízzanak a színésznő felgyógyulásában és visszavárják Az alelnök utolsó évadára.



Az amerikai színészek szakszervezete, a SAG-AFTRA a tagsággal együtt egészségbiztosítást is ad a színészeknek. Louis-Dreyfus a Donald Trump elnök által ellenzett egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban tett megjegyzésével nem először fogalmazott meg politikai üzenetet.



A SAG-díjak idei díjátadásán a legjobb vígjátéksorozatban szereplő színésznő trófeáját átvéve Trump bevándorlás-korlátozó intézkedését bírálta. "Bevándorló gyermeke vagyok. Apámnak a nácik által megszállt Franciaországból kellett elmenekülnie vallási üldözés miatt. Amerikai hazafinak tartom magam, és szeretem ezt az országot, a bevándorlók elleni tiltás hibás és nem vall Amerikára" - mondta akkor.